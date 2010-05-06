Международная общественность призывает новые власти Кыргызстана освободить журналиста Халилова

Международная общественность призывает правительство и судебные органы Кыргызстана незамедлительно освободить из-под стражи известного журналиста, гражданина Великобритании Вугара ХАЛИЛОВА, задержанного в Бишкеке 12-го апреля.

Об этом говорится в онлайн-петиции http://www.PetitionOnline.com/a2c3d45/ к Правительству Кыргызстана, Правительству Соединенного Королевства, Европейскому Союзу.

Общественность также призывает правительство Великобритании и Европейский Союз к решительным действиям по защите прав В.ХАЛИЛОВА и к поиску путей скорейшего освобождения его из заключения.

Авторы петиции просят ЕС действовать согласно заключению заседания Совета Министров Европейского Союза 26-го апреля, где было отмечено: «Совет подчеркивает важность скорейшего восстановления порядка в Кыргызстане под руководством демократического правительства, которое будет полностью уважать верховенство закона и права человека. Совет Министров ЕС призывает временное правительство соблюдать все международные обязанности и обязательства Кыргызстана в этой сфере».

Как подчеркивается в петиции, за свою многолетнюю карьеру журналиста, проработавшего более 20-ти лет на радиостанциях Би-Би-Си и «Свобода», В.ХАЛИЛОВ боролся именно за эти принципы, а теперь он стал объектом нападок всего лишь из-за политических связей некоторых клиентов PR-агентства, которое он создал в 2009 году. «И цель этого преследования – ограничить его общение с журналистами», - отмечается в документе.

Международная общественность считает, что Великобритания и Европейский Союз должны рассматривать приверженность Кыргызстана этим принципам в качестве основного предусловия для признания Кыргызстана в качестве полноправного члена международного сообщества.