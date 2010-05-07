12-14 мая в восьми городах Украины медучреждения будут проводить бесплатные приемы граждан по диагностике меланомы

Киев. 7 мая. УНИАН. 12-14 мая в восьми городах Украины медицинские учреждения будут проводить бесплатные приемы граждан по диагностике меланомы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Института псориаза и хронических дерматозов Богдан ЛИТВИНЕНКО.

По его словам, акция будет проводиться в медицинских учреждениях Киева, Донецка, Мариуполя, Краматорска, Одессы, Ужгорода, Львова и Луганска в рамках Всемирного дня меланомы, который проводится в странах Европы с 1999 года.

“В этом году уже больше городов присоединяются к акции. Я считаю, что в следующем году будет уже вся Украина принимать участие в таких мероприятиях”, - отметил Б.ЛИТВИНЕНКО, напомнив, что Украина впервые присоединилась к инициативе проведения бесплатной диагностики меланомы в прошлом году. Тогда эту инициативу поддержали как государственные, так и частные медицинские учреждения Украины.

По его словам, согласно официальным данным, показатель заболеваемости меланомой по Украине составляет ориентировочно 10 случаев на 100 тыс. населения.

“Эти данные коррелируют с общеевропейскими. Возможно, в Центральной или Западной Европе они выше – где-то 15, но это, наверное, связано с более ранней диагностикой”, - отметил Б.ЛИТВИНЕНКО.

В свою очередь, председатель проблемной комиссии Минздрава и АМН Украины по дерматологии и венерологии Юрий АНДРАШКО подчеркнул, что количество людей, которые болеют раком кожи, непосредственно меланомой, ежегодно растет на 5-7%. «... То есть людей, которые имеют и у которых диагностирована меланома, становится больше, чем людей, у которых регистрируется первично СПИД”, - подчеркнул он.

По словам Ю.АНДРАШКО, в Европе ежегодно дополнительно регистрируется 34 тыс. случаев заболевания меланомой.

“Украина имеет также соответствующую статистическую отчетность, но как раз причиной нашей пресс-конференции, нашей активности, является желание создать прецедент, который уже имеет место в отдельных регионах, по возможности раннего выявления, ранней диагностики меланомы, для чего нужна активность дерматологического сообщества”, - отметил специалист, добавив, что удаление на ранней стадии меланомы дает 95% гарантии того, что человек будет избавлен от этой болезни. В то же время, когда меланома уже дает метастазы, лечение ее малоэффективно.

В свою очередь, главный внештатный дерматовенеролог Главного управления здравоохранения Донецкой ОГА Игорь КУЦЕНКО привел статистические данные, в соответствии с которыми на сегодняшний день среди больных меланомой смертность в Украине составляет 95%, а в Европе - всего 5%.

“Это не говорит о низком уровне квалификации наших врачей, отсутствии медицинского оснащения или методов лечения, это свидетельствует о культуре населения, об отношении к своему здоровью. Мы хотим, чтобы ответственность за здоровье несли не только врачи, но и пациенты. Чтобы они понимали, что есть проблема – нужно обратиться к врачу. И поэтому такие массовые мероприятия сейчас проводятся в разных городах Украины”, - отметил он.

Доктор медицинских наук, профессор, президент Украинского сообщества эстетической медицины Владимир ЦЕПКОЛЕНКО обратил внимание, что в группу риска заболеваемости меланомой попадают, в числе других, люди, которые в салонах красоты проходят курсы инъекционных процедур для улучшения своей внешности. В частности, он отметил услуги соляриев и подчеркнул, что во многих странах их разрешено посещать лишь после достижения клиентами определенного возраста, минимум 18 лет.

Также, по словам специалиста, установлено, что повышенный риск заболеть меланомой имеют лица, которые бесконтрольно находились на открытом солнце в первые три года своей жизни.

Кроме того, В.ЦЕПКОЛЕНКО отметил важность соблюдения рекомендаций врачей по поводу пребывания на солнце в любом возрасте.