Специалисты Института дерматологии 14 мая проведут бесплатное обследование киевлян, у которых есть родинки с признаками перерождения

Киев. 11 мая. УНИАН. В Киевском институте дерматологии и косметологии им. доктора Богомольца (бульв. Т.Шевченко, 17) 14 мая будет организовано бесплатное обследование киевлян, у которых на теле есть родинки с признаками перерождения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заслуженный врач Украины, профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ.

Специалисты института будут проводить прием с 9.00 до 18.00. Впервые осмотр пациентов будет осуществляться по новейшей методике скрининга меланомы, что позволяет осуществлять простые, безопасные исследования большим группам населения.

Как подчеркнула О.БОГОМОЛЕЦ, Всемирный день меланомы, в рамках которого будет организован бесплатный прием граждан, проводится с целью привлечь внимание населения к проблеме возрастающего количества больных меланомой и к тому факту, что в лечении этой болезни большую роль играет своевременность ее диагностирования.

В прошлом году, по данным О.БОГОМОЛЕЦ, благодаря масштабной кампании, проведенной более 460 СМИ, которые присоединились к всеукраинскому благотворительному “Марафону здоровья” по выявлению меланомы, об очень высокой смертности от этого заболевания в Украине удалось информировать 2,6 млн. граждан, что составляет 5% населения нашей страны. Во время Дня меланомы, который в прошлом году отмечался 21 мая, было бесплатно обследовано 232 человека, у которых обнаружено 8 меланом и 10 раков кожи.

О.БОГОМОЛЕЦ подчеркнула, что каждый человек должен обратить внимание на пять основных моментов, которые должны вызывать обеспокоенность по поводу родинки и по поводу которых необходимо обратиться к врачу.

“Мы разработали аббревиатуру. Она называется АКОРД. Это слово “акорд”, которое должен помнить каждый человек”, - отметила профессор.

По ее словам, “А” – асимметрия, то есть новообразование, если провести ось, должно быть симметричным. Если появляется асимметрия – это первый признак возможного негативного процесса, который происходит на коже. Буква “К” – край, который должен быть ровным. Если на нем появляются щербины, неровности – это второй признак возможного перерождения родинки. “О” – это окрас. Не принципиально более темный он или более светлый, окрас родинки должен быть гомогенный, равномерный. Если в этом цвете начинают появляться точечки: темные, серые, белые, синие, любые – это третий признак. “Р” – размер. Если он стабильный, то повода для тревоги нет, если увеличивается – это четвертый признак возможного перерождения новообразования. Буква “Д” – это динамика, то есть появление любых других признаков: образование язвы, кровоточивость, корочки и тому подобное.

“К группам риска относятся в первую очередь люди, имевшие меланомы, или имевшие рак кожи в семейном анамнезе. Это люди, имеющие второй тип кожи: светлые или рыжие волосы, голубые, зеленые, серые глаза, имеющие веснушки. Это люди, имевшие солнечные ожоги в детстве, или имевшие значительные повторяющиеся солнечные ожоги. Люди, постоянно пользующиеся соляриями”, - сообщила профессор.

По ее словам, заболеваемость меланомой и раком кожи растет из-за экологических факторов. “Это уменьшение озонового слоя. На сегодняшний день уровень облучения, который попадает на нашу кожу, нельзя сравнить с тем, который был 10 лет назад”, - объяснила О.БОГОМОЛЕЦ.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции главный дерматовенеролог Украины, профессор Виктор СТЕПАНЕНКО сообщил, что бесплатные скрининг-осмотры в рамках Всемирного дня меланомы будут проводиться 14 мая во всех областных, районных, городских кожно-венерологических диспансерах Украины. Акция будет проводиться в государственных медицинских учреждениях и Киевском институте дерматологии и косметологии под эгидой Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 мая представители четырех медучреждений Украины различных форм собственности заявили, что 12-14 мая с.г. их специалисты будут проводить бесплатные приемы граждан по диагностике меланомы. По их данным, акцию, которая будет проходить в рамках Всемирного дня меланомы, в этом году поддержали специалисты в восьми городах Украины: Киеве, Донецке, Мариуполе, Краматорске, Одессе, Ужгороде, Львове и Луганске.

Согласно официальным данным, показатель заболеваемости меланомой по Украине составляет ориентировочно 10 случаев на 100 тыс. населения. Эти данные коррелируются с общеевропейским, утверждают специалисты.