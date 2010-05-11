Предприниматели Крыма обеспокоены тенизацией курортного бизнеса на полуострове и предупреждают о возможности социального взрыва

Киев. 11 мая. УНИАН. Предприниматели Автономной Республики Крым обеспокоены тенизацией курортного бизнеса на полуострове и предупреждают о возможности социального взрыва. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по данным директора Центра политического анализа «Стратагема» (Киев) Юрия РОМАНЕНКО, по ориентировочным подсчетам, количество туристов в Крыму позволяет установить, что они оставляют на отдыхе около 3-4 млрд. долл. в год. «Этих ресурсов достаточно было бы для того, чтобы давно модернизировать инфраструктуру Крыма, но в бюджет республики Крым от туризма поступает всего лишь около 10%. Понятно, какие огромные суммы не получает республика и наше государство от этого теневого бизнеса», - отметил он.

По словам руководителя отделения Союза предпринимателей и работодателей Крыма в г.Алушта Ирины ШЕВЧЕНКО, «город задыхается от незаконной торговли, которая крышуется местными самоуправленцами». Это, в свою очередь приводит к тому, что законные предприниматели-жители Крыма теряют работу и доходы. «Мы стоим на пороге социального взрыва: все налоги проплачены, а работать негде», - заявила И.ШЕВЧЕНКО, отметив, что инфраструктура в Крыму продается, в частности, набережная в Алуште «продается по частям». По ее данным, по приблизительным подсчетам, теневые доходы от парковки автотранспорта в Алуште составляют около 7 млн. долл., от платных пляжей – свыше 600 тыс. долл., от незаконной торговли – около 6,5 млн. долл.

Еще одной проблемой для предпринимателей Крыма стал уход среднего класса туристов. По словам Ю.РОМАНЕНКО, в Крыму остались либо туристы, могущие позволить себе самый дешевый отдых, либо VIP-туристы. «Уровень услуг просто отпугнул средний класс, который едет в Крым все меньше», - сказал он. При этом проблемой для дешевого отдыха в Крыму стали дорогие платные пляжи, платные парки и т.п.

По словам председателя ячейки Союза предпринимателей и работодателей Крыма в поселке Партенит Анны ГЕРАСИМЕНКО, вход на пляж составляет 25-30 грн., таким образом, семья, приехавшая на отдых, вынуждена платить только за это 200-300 долл. за 10 дней. «Получается, ЮБК – для VIP-персон, для олигархов», - подытожила она.

Как отметил частный предприниматель из г. Алушта Станислав МЕЛЬНИКОВ, в городе перекрывается доступ к морю, земли передаются в частные руки. «Все ведет к тому, что из общедоступного курорт превращается в элитный дачный поселок», - говорит он.

При этом предприниматели прогнозируют плохой туристический сезон в Крыму в этом году и падение количества туристов. «После этого сезона, который, как уже видно, будет неудачным, если не будет никаких перемен, предприниматели Крыма встанут, и будет социальный взрыв», - заявила частный предприниматель, представитель Союза предпринимателей и работодателей Крыма в г.Алушта Ирина ФАА.

Как считают предприниматели, решением вопроса должно стать вмешательство центральной власти, поскольку местная власть занимается не решением проблем Крыма, а решением собственных проблем. «Крым сейчас развивается как одноразовый курорт, т.е., есть одноразовость мышления на уровне региональной олигархии, которая видит в Крыму ресурс, которым можно попользоваться здесь и сейчас», - отметил Ю.РОМАНЕНКО. При этом легализация теневого бизнеса, по словам Ю.РОМАНЕНКО, позволит и повысить качество, и удешевить услуги в Крыму.