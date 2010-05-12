Киев. 12 мая. УНИАН. В Винницкой и Одесской областях будут реализовывать проект помощи выпускникам интернатных заведений.

Презентация проекта состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщила директор международной общественной организации “Социальные инициативы по охране труда и здоровья” Илона ЕЛЕНЕВА, возглавляемая ею организация начала внедрение в Украине проекта “Получи свой шанс”: Обеспечение лучшего будущего детей-воспитанников и выпускников интернатных заведений путем улучшения социальных услуг и усиления жизненных навыков детей”.

По ее словам, проект реализуется в партнерстве с Государственной социальной службой для семьи, детей и молодежи при участии организации “Международные инициативы по проблемам развития ребенка” (Нидерланды). Финансовая поддержка в реализации проекта оказана программой МАТРА Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды.

И.ЕЛЕНЕВА сообщила, что целью проекта является улучшение жизненных навыков и социальных услуг для воспитанников, выпускников интернатных заведений и школ-интернатов для их подготовки к самостоятельной взрослой жизни. Целевой группой проекта станут воспитанники интернатов, проживающие в социальных общежитиях, работники центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, социальных общежитий и целевых интернатов.

Директор МОО отметила, что отдельное внимание во время реализации проекта будет уделяться практической подготовке выпускников интернатов к самостоятельной жизни посредством обучения таким жизненным навыкам как планирование личного бюджета, приготовление еды в домашних условиях, разрешение конфликтов, поиск работы, здоровый образ жизни, планирование семьи.

Участие в мероприятиях проекта примут выпускники 9-11-х классов интернатов и жители социальных общежитий в Одесской (города Котовск, Тарутино, Измаил) и Винницкой (города Жмеринка, Тульчин) областях.

Реализация проекта будет продолжаться с 15 марта 2010 года по 15 сентября 2012 года.