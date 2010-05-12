КИУ и мэр Ковеля инициируют проведение в городе общественного формирования списка кандидатов в горсовет

Киев. 12 мая, УНИАН. Комитет избирателей Украины и городской председатель Ковеля в Волынской области инициируют проведение общественного формирования списка кандидатов в городской совет Ковеля.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он отметил, что на сегодня большинство депутатов пришли в парламент по закрытым спискам и ищут приемлемые для себя способы сохранить в законодательстве о местных выборах элементы закрытой пропорциональной избирательной системы. По словам А.ЧЕРНЕНКО, большинство фракций представляют партии лидерского типа, поэтому можно ожидать, что на имени и авторитете своего лидера они опять захотят получать места в местных советах. Председатель правления КИУ отметил, что инициатива создать прецедент, когда на формирование списка кандидатов влияет община, возникла у городского председателя города Ковель Сергея КОШАРУКА.

“Эта инициатива нашла отзыв в КИУ. Избиратели должны иметь влияние на процесс формирования списков”, - подчеркнул А.ЧЕРНЕНКО, добавив, что такую инициативу КИУ пытался внедрить уже давно.

Он также сообщил, что КИУ выступает гарантом открытости и прозрачности общественного формирования списка, а также будет способствовать информационной поддержке этой инициативы. “Если это удастся, то КИУ со своей стороны будет пытаться предлагать ее всем городским председателям, территориальным общинам как показатель того, что община может влиять на политиков, хотя законы для общины пишут политики”, - добавил А.ЧЕРНЕНКО.

В свою очередь мэр Ковеля С.КОШАРУК сообщил, что в городе возникла идея создать открытый блок и в полной мере включить общественность в формирование избирательного списка. “Мы предлагаем обойти закрытые сприски, предоставляя альтернативный вариант”, - сказал он. С.КОШАРУК уточнил, что по результатам нескольких этапов опросов общественного мнения, длительного публичного обсуждения кандидатов и итогового общественного голосования (праймериз) избирателями будет сформирован окончательный список кандидатов открытого блока.

Он также сообщил, что путем экспертного опроса в Ковеле составлен перечень авторитетных в городе людей, которые способны сформировать в городском совете профессиональную команду единомышленников.