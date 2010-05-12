Специалисты считают безосновательной инициативу правительства отменить дублирование иностранных фильмов на украинский язык

Киев. 12 мая. УНИАН. Специалисты кинодублирования считают безосновательной инициативу правительства отменить обязательное дублирование иностранных фильмов на украинский язык.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Режиссер кинодублирования Кость ЛИНАРТОВИЧ опроверг заявления некоторых политиков о якобы низком качестве дублирования фильмов на украинский язык. По словам режиссера, даже его российские коллеги признают, что украинский дубляж качественнее российского. “Потому что у них это вал, а у нас - другие подходы”, – сказал он.

К.ЛИНАРТОВИЧ также заметил, что требования к качеству дубляжа в Украине очень высоки, например, при выборе дублера происходит кастинг, по результатам которого исполнителя выбирают из трех-четырех претендентов. Всего, по словам К.ЛИНАРТОВИЧА, в процессе подготовки дубляжа одного фильма принимает участие команда из 10-15 актеров, режиссера, помощника режиссера, переводчика и других. Все это делается с целью обеспечить необходимое качество, заметил режиссер. “Это колоссальная и изнурительная работа”, – сказал он.

Переводчик Федор СИДОРУК отметил, что каждый фильм в процессе дубляжа проходит несколько степеней контроля. “Я не могу заниматься самодеятельностью, я должен согласовывать все, что делаю”, – сказал он. Переводчик отметил, что кинопроизводители заинтересованы, чтобы дубляж их продукции был самого высокого качества, что в свою очередь обеспечит успех ленты в прокате.

Музыкант Олег СКРИПКА заявил, что в случае отмены положения об обязательном дублировании фильмов на украинский язык граждан лишают права смотреть кино на родном языке. “Если меня, мое право не уважают, я не буду ходить в кино”, – сказал он.

В случае принятия такого решения О.СКРИПКА призвал всех украинцев выразить свой протест, и не ходить в кинотеатры на фильмы, которые не будут дублированы на родной язык.

Он также выразил готовность, имея соответствующий опыт, бесплатно принять участие в процессе дублирования отдельных фильмов на украинский для последующего их распространения в Интернете. “Это не будет так мощно, но это будет альтернативой для тех, кто хочет смотреть кино на родном языке”, – сказал О.СКРИПКА.

Активист общественной инициативы “Кино-Перевод” Андрей ГАРАСИМ привел данные Международной ассоциации производителей и дистрибьюторов фильмов Motion Picture Association (МPA), согласно которым украинские кинотеатры в 2009 г. посетили почти 15 млн. зрителей – на 15% больше, чем в предыдущем году. За прошлый год кассовые сборы от проката фильмов в Украине, по данным MPA, возросли на 37% - до 420 млн. грн.

С начала этого года посещаемость украинских кинотеатров продолжала расти, и по состоянию на 24 апреля 2010 г. в кинотеатрах побывало около 6 млн. зрителей, что на 19% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Рост поступлений от кинопроката за неполных четыре месяца этого года составил 213 млн. грн., что на 58% больше, чем в 2009 году.

А.ГАРАСИМ также отметил, что увеличение кассовых сборов от кинопроката происходило непрерывно, начиная с момента принятия первых законодательных актов о дублировании иностранных фильмов на украинский. В частности, в 2007 г. кассовые сборы от кинопроката составили 313 млн. грн., в 2008 г. – 355 млн. грн.

По словам другого активиста “Кино-Перевода” Павла СОЛОДЬКО, за дублирование фильма платит студия-производитель (мейджер). Дублирование одного фильма в среднем стоит 25 тыс. долларов. В прошлом году мейджеры показали в Украине 68 фильмов. “Это 14 млн. грн., которые остались в Украине. Из них платились зарплаты сотням людей. Из них платились налоги в госбюджет”, - отметил П.СОЛОДЬКО.

Он также опроверг информацию о закрытии кинотеатров из-за показа фильмов, дублированных на украинский. По словам П.СОЛОДЬКО, на сегодняшний день украинские кинотеатры полным ходом переоснащаются новым оборудованием. Лишь за последнее время новое оборудование, в том числе для просмотра фильмов в формате 3D, было установлено в 40 кинотеатрах.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО поручил Министерству культуры и туризма рассмотреть законность приказа этого министерства от 18 января 2008 г. относительно обязательности дублирования фильмов на украинский язык. Вице-премьер-министр также не исключил возможности отмены этого приказа в случае признания его противоречащим нормам украинского законодательства.

В то же время, по мнению адвоката Ореста ДАНИЛЕВИЧА, приказ Министерства культуры и туризма от 18 января 2008 г. направлен на установление определенных технических требований к фильмокопиям и правил распространения фильмов, а следовательно не выходит за пределы компетенции Минкульта, определенной первой частью статьи 14 Закона Украины „О кинематографии”.

Он также добавил, что упомянутая норма приказа полностью воспроизводит содержание постановления Кабинета министров Украины от 16 января 2006 года, которое было признано Высшим административным судом Украины соответствующим законодательству Украины.