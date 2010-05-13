Укрсоцбанк и Visa проводят VІІ Всеукраинскую студенческую олимпиаду на приз UniCredit Group

Укрсоцбанк объявляет о проведении VІІ Всеукраинской студенческой олимпиады на приз UniCredit Group, организованной при поддержке компании Visa. Всеукраинская студенческая олимпиада, которая проводится уже седьмой год подряд, призвана помочь будущим талантливым специалистам проверить свои знания и умения на практике, а также получить уникальную возможность для начала успешной карьеры.

К участию в олимпиаде приглашаются студенты 3-5-х курсов высших учебных заведений Украины, которые имеют средний балл успеваемости выше «4» и получают высшее образование по специальностям «Банковское дело», «Финансы», а также другим специальностям по согласованию с оргкомитетом Олимпиады.

Олимпиада проходит в два этапа. Отборочный тур олимпиады проводился 12 мая 2010 года в формате дистанционного online-тестирования по темам «банковское дело», «банковское право», «менеджмент» и «экономическая теория». По результатам online-тестирования 15 студентов, набравших наивысший балл, будут приглашены в Киев на финал олимпиады, который пройдет 22 мая 2010 г.

"Несмотря на сложную ситуацию в банковской сфере и сокращение большинством банков своих бюджетов, Укрсоцбанк по-прежнему поддерживает талантливую студенческую молодежь, ежегодно проводя Всеукраинскую студенческую олимпиаду, - говорит начальник Департамента персонала Стефано Мантовани. - В этом году, как и ранее, основной идеей мероприятия является помощь талантливым студентам в выявлении и развитии их способностей, создание благоприятных условий для профессиональной реализации".

"Visa уделяет особое внимание программам по развитию финансовой грамотности населения и вовлечению общества в банковскую сферу не только в Украине, но и по всему миру. В этой связи одним из приоритетов Visa является предоставление населению широкого выбора финансовых услуг и обеспечение высокого уровня обслуживания, которое напрямую зависит от квалификации и профессионализма банковских работников - отметила Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. - Поэтому мы с радостью поддержали предложение Укрсоцбанка провести Всеукраинскую студенческую Олимпиаду, которая является важной инициативой для образования молодых специалистов и вносит весомый вклад в формирование банковской системы с высокими стандартами обслуживания".

Участники первого тура получат памятные подарки от Укрсоцбанка, UniCredit Group и международной платежной системы Visa. Все финалисты олимпиады будут награждены золотыми слитками и платежными картами Укрсоцбанка, а так же сертификатами победителя первого тура и получат право на прохождение практики в банках UniCredit Group в Украине. По результатам финала Олимпиады компания Visa также определит обладателя специального приза Visa.

Победители финальных соревнований в личном первенстве получат денежные премии (І место – 6 000 грн., ІІ место – 4000 грн., ІІІ место – 2000 грн.), которые будут перечислены на платежные карты Visa от Укрсоцбанка, а также право трудоустройства в банках UniCredit Group в Украине.

Организаторы желают всем участникам Всеукраинской студенческой олимпиады успехов в выполнении заданий, позитивных эмоций и, конечно же, победы!

*** АКБ «Укрсоцбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Персонал банка превышает 9 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2010 года: кредитный портфель - 40,545 млрд. грн. чистые активы - 43,410 млрд. грн. объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах - 4,671 млрд. грн. объем средств физических лиц - 7,669 млрд. грн. капитал - 6,028млрд. грн. чистая прибыль банка — 127 млн. грн. 23 января 2008 года UniCredit Group завершила покупку 94,2% общего выпущенного акционерного капитала Укрсоцбанка у группы инвесторов, которых представляла международная инвестиционная консалтинговая компания EastOne (продавец со стороны акционеров) через Bank Austria, который входит в Группу и является ответственным за коммерческую банковскую деятельность в странах Центральной и Восточной Европы. Более подробная информация доступна по адресу: http://www.usb.com.ua/ Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты. Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

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