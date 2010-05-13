В Федерации бокса рассчитывают, что на молодежной Олимпиаде в Сингапуре украинские боксеры займут призовые места

Киев. 13 мая. УНИАН. Первый вице-президент Федерации бокса Украины Игорь ГАЙДАМАК уверен, что украинские молодые боксеры смогут завоевать медали на Первых юношеских Олимпийских играх, которые состоятся в августе этого года в Сингапуре.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конфренции в УНИАН.

И.ГАЙДАМАК подчеркнул, что на турнире в Баку (Молодежный чемпионат мира по боксу в Азербайджане 25 апреля - 3 мая) Олег НЕКЛЮДОВ получил золотую медаль, а Александр СКОРЫЙ - бронзовую. В целом в Азербайджане из 97 участвовавших сборных украинская команда заняла 6-е общее место. По его словам, соревнования были нелегкими. Спортсмены проводили от 4 до 6 боев. На турнирных встречах соревновались около 600 участников.

Первый вице-президент ФБУ отметил, что турнир в Баку был отборочным туром на участие в Олимпиаде в Сингапуре. По его информации, на играх будет значительно меньшее количество спортсменов - каждая страна-участница получила от 1 до 6 лицензий. Таким образом, уже известно, что всего будут участвовать в боях на молодежной олимпиаде 66 спортсменов.

«Мы довольны, что нам удалось в этой серьезной и сложной борьбе завоевать лицензии. Считаем, что именно достойные получили эти лицензии. Мы надеемся, что эти два спортсмена будут серьезно готовиться, с большим усердием, к этой Олимпиаде. И коль они сегодня являются призерами мира, они просто обязаны иметь медаль на Олимпиаде», - сказал И.ГАЙДАМАК, подчеркнув при этом, что О.НЕКЛЮДОВ и А.СКОРЫЙ в Баку соревновались с лидерами молодежного бокса.

«Всех спортсменов-лидеров они прошли… Мы же со своей стороны будем делать все для того, чтобы ребята без медалей не приехали», - добавил И.ГАЙДАМАК.

В свою очередь О.НЕКЛЮДОВ и А.СКОРЫЙ отметили, что будут стараться приложить максимум усилий для новых побед и выходить на каждый бой «как на финальный». Главной задачей они считают пройти хорошую подготовку перед Олимпиадой в Сингапуре.

«Наша цель - Олимпиада в Сингапуре, а потом уже будем по чуть-чуть готовиться во взрослый бокс», - сказал О.НЕКЛЮДОВ.

Главный тренер молодежной сборной Украины по боксу Валерий ХЛЫСТОВ доволен выступлением в Боку. Отдельно он отметил хорошую технику и тактику боя О.НЕКЛЮДОВА, а также высказал одобрение и в адрес А.СКОРОГО, которому для окончательной победы «чуть-чуть не хватило роста и немного техники».