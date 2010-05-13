Определены лучшие вузы Украины

Компания СКМ представила результаты проекта «Рейтинг национальных вузов «Компас – 2010» Проект «Рейтинг украинских вузов «Компас - 2010», инициирован Компанией СКМ при поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Медиа-партнер проекта — ежедневная газета «Сегодня», информационный партнер - Интернет-портал tochka.net.

Результаты Рейтинга вузов «Компас - 2010» будут опубликованы 14 мая 2010 года в газете «Сегодня» и на официальном сайте проекта - www.yourcompass.org.

Проект «Рейтинг вузов «Компас» реализуется Компанией СКМ в рамках программы «Современное образование», которая является неотъемлемой частью корпоративной социальной ответственности Группы СКМ. «Компас – 2010» стал третьим ежегодным рейтингом (пилотный проект вышел в 2008 году) с бюджетом порядка 140 тыс. долларов США.

«Наш рейтинг – это настоящий навигатор по украинским вузам. Мы надеемся, что третий выпуск «Компаса», который несет еще больше полезной информации, поможет выпускникам образца 2010 года сделать осознанный выбор вуза. Работодатели же смогут увидеть, выпускники каких вузов в большей степени получили необходимые знания и навыки», - прокомментировала выход третьего «Компаса» Наталья Емченко, директор СКМ по связям с общественностью и коммуникациям.

Результатом исследования стал общенациональный рейтинг, а также 5 отраслевых и 4 региональных рейтинга.

Лидерами национального рейтинга стали вузы Киева, Донецка и Львова. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» занял 1-е место в 2010 году, как и в 2009 году; Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко - 2-е место (в 2009 году - 1-е место); Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана - 3-е место (в 2009 году - 3-е место); Национальный университет «Киево-Могилянская академия» - 4-е место (в 2009 году - 2-е место); Донецкий национальный технический университет - 5-е место (в 2009 году - 3-е место); Национальный университет «Львовская политехника» - в 2010 году – не вошел в пятерку (в 2009 году - 4-е место); Киевский национальный университет строительства и архитектуры - в 2010 году – не вошел в пятерку (в 2009 году - 5-е место). Как и в прошлом году, проект «Компас - 2010» был реализован при поддержке ведущих экспертов Академии педагогических наук Украины, Министерства образования и науки Украины, Исследовательского центра «БЭСТ», а также Фонда «Эффективное управление». Составил рейтинг Киевский международный институт социологии (КМИС).

«Компас-2010» не только оценивает результаты, достигнутые на сегодняшний день – он призван способствовать скорейшей интеграции украинских вузов, а значит и украинского образования в международное образовательное пространство. Поэтому было принято решение усилить состав Экспертного совета «Компаса», пригласив в него ведущих украинских и зарубежных специалистов в области образования.

В 2010 году в состав Экспертного совета «Компаса» вошли:

Вальдемар Сивински, вице-президент IREG, основатель и президент польского образовательного фонда «Перспективы»;

Зоя Зайцева, директор по маркетингу стран Центральной и Восточной Европы QS (Великобритания), являющейся информационной платформой в области образования и развития карьеры и издающей ежегодный рейтинг QS World University Rankings;

Леся Оробец, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам базового образования Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины.

«Высокая оценка, полученная «Компасом – 2008» и «Компасом – 2009» подтвердила актуальность и полезность рейтинга для всех заинтересованных сторон. Поэтому мы приняли решение продолжать реализацию проекта. Более того, мы поставили перед собой задачу сделать рейтинг еще более качественным. Этим и объясняется необходимость расширения Экспертного совета проекта, - пояснила Наталья Кривулина, руководитель проекта «Компас», менеджер по проектам Компании СКМ. – Кроме того, «Компас – 2010» содержит сравнение прошлогодних позиций вузов-участников проекта с позициями этого года. Такая информация позволяет увидеть, какие университеты динамично развиваются и улучшают качество образования».

Методология рейтинга «Компас – 2010» осталась неизменной, и учитывает информацию, полученную в результате комплексных социологических исследований. Традиционно исследование оценивает степень соответствия услуг в сфере образования требованиям рынка труда, а также – общую оценку вузов такими целевыми аудиториями, как работодатели (представители крупного и среднего бизнеса), выпускники (выпускники украинских вузов 2004-2009 гг.), работодатели - эксперты (представители предприятий, в деятельности которых участвуют специалисты обозначенных направлений). Всего в ходе исследования было опрошено 1350 работодателей и 1150 выпускников украинских вузов. Участниками рейтинга вузов «Компас – 2010» стали 234 украинских вуза 3-4 уровня аккредитации, готовящие бакалавров, специалистов и магистров по пяти направлениям, наиболее востребованным реальным сектором экономики: бизнес/экономические специальности, юриспруденция, инженерные/технические специальности, информационные технологии (IT), архитектура/строительство.

Полные версии рейтингов «Компас – 2008» и «Компас – 2009», а также информация об использованной методологии и о самом продукте доступны на официальном сайте проекта «Компас» - www.yourcompass.org.