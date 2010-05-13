МОТ и МКП критикуют проект Трудового кодекса из-за подхода к социальному диалогу

Киев. 13 мая. УНИАН. Международная организация труда (МОТ) и Международная конфедерация профсоюзов (МКП) критически оценивают проект нового Трудового кодекса из-за подхода к вопросу социального диалога.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил член генерального совета МКП, международный секретарь польского профсоюза «Солидарность», член миссии МКП в Украине по принятию Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) в состав МКП Анджей АДАМЧИК.

По словам председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ), народного депутата Украины Михаила ВОЛЫНЦА, нормы о социальном диалоге, предусмотренные в проекте Трудового кодекса, также заложены в законопроекте о социальном диалоге. Он также отметил, что бюро экспертов МОТ не уверено в том, что некоторые статьи данного законопроекта не будут предвзятыми и не будут устанавливать монополию на действие отдельных профсоюзных организаций.

«Надо, чтобы этот новый законопроект (о социальном диалоге – УНИАН) не исключал участия в социальном диалоге партнерских и представительских организаций, а также их участия в переговорах о коллективных договорах», - говорит А.АДАМЧИК.

В то же время, как утверждает М.ВОЛЫНЕЦ, ФПУ «отторгает участие КСПУ в совместном представительском органе». «Есть все основания для исключения ФПУ из МКП. Этот вопрос я вынесу на рассмотрение конгресса в Ванкувере (международный конгресс профсоюзов, который начнется с конца июня т.г., – УНИАН)», - отметил он