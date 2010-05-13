Маркетологи получат удовольствие

На 9-ом Международном PR-Фестивале Создание клиенториентированной корпоративной культуры – мечта и маркетологов, и руководителей. 17 июня участники 9-го Международного фестиваля общественных коммуникаций ознакомятся с результатами работы PR и HR-специалистов компании «Киевстар». С докладом «Все для Клиента: внедрение изменений в корпоративном сознании» - выступит Жанна Ревнова, руководитель департамента по корпоративным связям компании.

Подробно о фестивале тут:http://www.prschool.kiev.ua/ru/anonsy-sobytij/lists/296

О Жанне Ревновой: с 2004 года возглавляет направление связей с общественностью лидера телеком-рынка Украины. За годы работы в «Киевстар» вместе со своей командой реализовала ряд ярких коммуникационных программ, среди которых - партнерский проект проведения Евровидения в Украине, поддержка выступления Национальной сборной на Чемпионате мира по футболу, программы «Общение ради будущего», «Мобильная культура» и многие другие.

Из доклада участники фестиваля узнают: - что апгрейд нужен не только оборудованию, но и сознанию людей;

- как в максимально короткие сроки внедрить Большую Идею Бренда в умы 95% сотрудников – взрослых и по здравому скептичных людей;

- как заставить эту идею стать живой и начать работать на благо клиентов, бренда и коллектива компании;

- зачем нужно иногда полностью стирать разделяющую грань между сотрудниками и клиентами;

- наконец, как среди рабочей недели выйти летним днем на улицы всем офисом и получить от этого драйв, а главное – пользу.

Несомненно, заинтересуют маркетологов и корпоративных специалистов по коммуникациям еще как минимум два ярких маркетингово ориентированных доклада фестиваля. Первый - об опыте продвижения в Интернете ресторанного бизнеса Савелия Либкина (доклад Бориса Ходорковского). Второй – «Чего хочет на самом деле наш потребитель? Технологии извлечения из корпоративного подсознания истинных образов, мыслей и метафор (ZMET) для использования в коммуникациях» (докладчик - Сергей Романюха).