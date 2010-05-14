Киев. 14 мая. УНИАН. Завтра в Киеве пройдет "Марш свободы" против употребления алкоголя, табака и наркотиков.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН пресс-атташе этого движения Тарас РАТУШНЫЙ, марш проходит в Украине уже в шестой раз, и начнется в 14.00 на Михайловской площади столицы.

По словам Т.РАТУШНОГО, во время марша его участники обратятся к Верховной Раде, правительству, МВД по поводу проведения парламентских слушаний по вопросам государственной политики относительно оборота алкоголя, табака, а также с призывом свернуть их рекламу.

Как отметил Т.РАТУШНЫЙ, участники акции уверены, что Украине необходим полноценный анализ ситуации с наркоманией и наработка изменений к законам и подзаконным актам в сфере государственной политики относительно оборота алкогольной и табачной продукции.

"Государство и его правительство, наконец, должны иметь представление о реальном количестве потребителей этих веществ, а без результата фундаментального мониторинга невозможны ни действенные реформы, ни осознание масштабов проблемы, с которой украинскому обществу предстоит бороться", - сказал Т.РАТУШНЫЙ.

В то же время он сообщил, что участники марша также призывают МВД, наконец, сосредоточить свою работу на борьбу с наркоторговцами, а не с больными людьми, которые используют незначительное количество психотропных веществ для собственных потребностей. "Недопустимой является ситуация, когда 80 процентов судимостей за наркопреступления получают люди за индивидуальное употребление наркотиков, хотя, по закону, им по решению суда угрожают лишь штрафные санкции", - отметил Т.РАТУШНЫЙ, добавив, что в прошлом году из 31027 осужденных за наркопреступления таких людей насчитывается почти половина.