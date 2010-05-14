Общественность призывает МИД содействовать возвращению на родину осужденного в Турции украинского программиста

Киев. 14 мая. УНИАН. Родственники и коллеги приговоренного в Турции к 30 годам лишения свободы украинского программиста Максима ЯСТРЕМСКОГО просят Министерство иностранных дел Украины оказать содействие для возвращения его на родину для отбывания наказания.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили брат Максима – Руслан ЯСТРЕМСКИЙ, лидер "Интернет партии" Дмитрий ГОЛУБОВ и лидер партии "Информационная Украина" Андрей КОЛОДЮК.

"В марте этого года Министерство юстиции Украины по заявлению Максима подготовило и отправило запрос на основании Конвенции 1983 года о передаче осужденных лиц в Министерство юстиции Турции с просьбой о передаче его в Украину для дальнейшего отбывания наказания. Но 4 мая пришел официальный отказ", – сказала Р.ЯСТРЕМСКИЙ.

По его словам, Максим отбывает наказание по ложному обвинению. "Максим был задержан в июле 2007 года в Турции, где находился на отдыхе с друзьями. Ему было выдвинуто обвинение в хакерстве и присвоении денежных средств клиентов турецких банков. При этом главным доказательством стал ноутбук, якобы найденный в номере Максима. Операционная система, установленная на этом ноутбуке, была на иврите, которым Максим не владеет", - отметил брат украинского программиста, отбывающего наказание в турецкой тюрьме.

Р.ЯСТРЕМСКИЙ также сообщил, что в соответствии с турецкими законами, максимальный срок наказания по статье обвинения Максима составляет 3 года. "Однако срок заключения был увеличен в 12 раз по требованию банков, которые выступили истцами по этому делу", - пояснил он.

Брат программиста также сообщил, что в настоящее время у Максима критическое состояние здоровья, связанное с врожденным заболеванием сердца.

"Я требую от министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО добиться передачи Максима ЯСТРЕМСКОГО на родину. Государство должно защищать своих граждан за границей и предпринять самые жесткие меры как по отношению к Турции, так и к гражданам этой страны, находящихся на украинской территории", - заявил Д.ГОЛУБОВ.

По мнению А.КОЛОДЮКА, в такой ситуации может оказаться любой украинский программист, который поддерживает программное обеспечение зарубежной компании. "Всему обществу нужно объединиться в защиту наших программистов и использовать все методы для того, чтобы в мире знали об Украине не как о стране хакеров, а о стране высококлассных программистов и секторе высоких технологий", - считает лидер партии "Информационная Украина".