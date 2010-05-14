Киев. 14 мая. УНИАН. 17 мая в Украине будут отмечать VI Международный день противодействия гомофобии и трансофобии с целью привлечения внимание к проблемам нарушения прав человека, унижения достоинства, преследований и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент всеукраинской общественной организации “Гей-Альянс Украина” Станислав НАУМЕНКО.

По его словам, этот день был выбран потому, что 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из международной классификации психиатрических и поведенческих расстройств. В 1991 году Украина первой из бывших республик СССР отменила уголовное наказание за добровольные половые отношения между взрослыми мужчинами. В 2005 году французский ученый и активист движения за права человека Луи-Жорж ТЕН инициировал проведение Международного дня противодействия гомофобии. Обращение к ООН с просьбой официально признать этот день подписали более 15 тысяч борцов за права человека из 35 стран.

Согласно розданным на пресс-конференции материалам, в частности, в связи с этой датой представители украинского гей-лесбийского сообщества требуют ввести законодательный запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации во всех сферах общественной жизни, легализовать гражданское партнерство для людей гомосексуальной ориентации, предоставить гомосексуальным семьям всю полноту социальных и экономических прав наравне с гетеросексуальными семьями.

Также они требуют признать в Украине действующими однополые браки между гражданами Украины или между гражданами Украины и иностранцами, законно заключенные в другом государстве, учредить на государственном уровне программы социальной поддержки геев и лесбиянок, учитывать их права и потребности при разработке и реализации нормативно-правовых актов.