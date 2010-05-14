Немыря заявляет о намерении оппозиции активизировать международную деятельность

Киев. 14 мая. УНИАН. Экс-вице-премьер, заместитель председателя ВО "Родина" Григорий НЕМЫРЯ заявляет о намерении оппозиции и ее лидера Юлии ТИМОШЕНКО активизировать свою международную деятельность.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН Г.НЕМЫРЯ сказал: "Я хотел бы особо отметить приглашение принять участие и выступить на одном из пленарных заседаний Встречи высокого уровня по укреплению демократии - Community of Democracies, которая состоится в Польше в начале июля".

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО получила соответствующее приглашение от министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО. "Это приглашение принято, и Юлия ТИМОШЕНКО в начале июля примет участие в этой Встрече высокого уровня, в которой будут принимать участие другие известные политики из других стран, в частности, государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН", - уточнил он.

Г.НЕМЫРЯ также сообщил, что в ближайшее время Ю.ТИМОШЕНКО осуществит несколько визитов в Брюссель.

"В Брюссель будет несколько визитов. Как правило, Юлия ТИМОШЕНКО принимает участие в саммитах Европейской народной партии, следующий из которых должен состояться в июне этого года. И сейчас у нас есть приглашение от Президента Евросоюза, от двух неправительственных аналитических исследовательских центров в Брюсселе, чтобы там выступить", - отметил экс-вице-премьер.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО во время своих заграничных визитов будет иметь встречи с ведущими европейскими политиками, в том числе с руководителями европейских институтов. Речь "идет и о Европейском парламенте, и о Европейской комиссии, и, безусловно, с политиками, которые входят в ЕНП", - добавил он.