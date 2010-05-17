Visa предлагает туристам умные советы по управлению личными финансами во время путешествий

Пока туристы планируют отпуска, Visa подготовила пять простых советов по управлению денежными средствами, чтобы помочь путешественникам продуктивно использовать бюджет поездки.

Советы были сформулированы по результатам опроса 7500 туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Исследование было призвано изучить особенности управления бюджетом и расходами во время путешествий за рубежом.

1. Планируйте поездку и бюджет путешествия заранее. Во избежание неожиданностей во время отдыха, держатели карт могут предпринять ряд шагов перед тем, как отправиться в путешествие. Например, путем простого исследования, туристы могут спланировать бюджет поездки и определить наиболее затратные покупки или активности для того, чтобы они не стали для них неожиданностью во время путешествия.

Кроме того, чтобы избежать сбоев в работе карты, держателям рекомендуется предварительно информировать банк, выпустивший карту, о своем отъезде. Кроме того, турист должен убедиться, что он помнит ПИН-код карты. В качестве дополнительной меры, держатели карт могут настроить автоматическую оплату счетов со своей кредитной карты и убедиться, что они располагают достаточными средствами на дебетовом счете.

По данным исследования Visa, путешественники в среднем тратят 14 недель на планирования отпуска. 3/4 респондентов также отметили, что они предпочитают планировать и бронировать туры по Интернету. Интернет является полезным ресурсом для получения общей туристической информации и проверки доступных методов оплаты в пункте назначения. Этот ресурс особенно популярен среди респондентов из Индии (21%) и Китая (20%), тогда как туристы из Японии (53%) и Кореи (35%) предпочитают полагаться в этих вопросах на друзей и родственников. Туристы из Кореи часто проверяют информацию в своем банке — (37%).

2. Проверьте туристические предложения в выбранном пункте на www.visagoexplore.com Для того, чтобы оптимально использовать бюджет поездки, туристам советуют проверить туристические предложения в выбранном пункте, начиная с предложений бесплатного проживания в отеле и заканчивая скидками в ресторанах. Держатели карт Visa могут воспользоваться разнообразными предложениями, что поможет им максимально эффективно использовать бюджет поездки. Информация о наличии предложений доступна на www.visagoexplore.com

3. Избегайте перевозить крупные суммы наличных средств. Меньшие суммы наличных средств сопряжены с меньшими рисками. Использование электронных средств оплаты, как-то дебетовых, кредитных и предоплаченных карт Visa повышает личную финансовую безопасность.

Почти каждый второй респондент (45%) отметил, что стремление минимизировать риски при осуществлении платежей является основной причиной использования платежных карт вместо наличных и чеков. Всего лишь 4% туристов считают безопасным носить с собой наличные. Стоит обратить внимание на тот факт что, в случае кражи или утери наличные средства утрачены безвозвратно, в то время как в случае утраты карты Visa, она может быть перевыпущена банком после соответствующего обращения держателя карты.

Туристам, стремящимся осуществлять платежи наиболее эффективным способом, будет приятно узнать, что карты Visa принимают в миллионах торговых точек по всему миру и держатели карт Visa могут осуществлять платежи по картам точно так же, как они делают это у себя дома.

4. Используйте банкоматы для безопасного, удобного и простого доступа к средствам. Чтобы избежать необходимости носить большие суммы наличных денег, последуйте примеру 2/3 опрошенных туристов (64%), которые предпочитают получать наличные через банкоматы непосредственно в пункте назначения. Карты Visa принимаются в более чем 1,6 млн. банкоматов по всему миру, расположенных, в том числе, во всех крупных аэропортах, что делает доступ к личным финансам простым и удобным. Держатели карт могут воспользоваться своими картами Visa во всех банкоматах с логотипами Visa или PLUS.

Росс ДЖЕКСОН, глава Международного бизнеса Visa, Азиатско-Тихоокеанский регион, отмечает: "Платежные карты являются международной валютой, принимаемой во всем мире. Туристы имеют доступ к личным финансам 24 часа в сутки, в том числе во всех главных аэропортах и туристических центрах, быстро и легко могут получить местную валюту во время путешествий за границей. При этом им не нужно заранее снимать большие суммы наличных”.

5. Храните номер карты и номера экстренных служб в безопасном и доступном месте. Если происходит нечто неожиданное, туристы всегда могут рассчитывать на поддержку. Обратившись в глобальную службу помощи клиентам Visa (GCAS), турист может заблокировать карту и сделать запрос на ее перевыпуск. По картам Visa действует принцип нулевой ответственности, согласно которому держатель карты несет ответственность только за те транзакции, которые были им санкционированы, что является ключевым преимуществом платежных карт по сравнению с наличными и чеками.

Росс Джексон отмечает: "В отличие от наличных и чеков, карты Visa защищены от несанкционированного и незаконного использования. В случае утери карты во время пребывания за границей нет необходимости беспокоиться, так как карта может быть заменена, в то время как при краже или утере наличных средств, они утрачены безвозвратно".

По возвращению необходимо проверить выписку по счету и, в случае обнаружения подозрительных или неизвестных транзакций, владелец карты должен немедленно сообщить об этом в банк.

Являясь более безопасным по сравнению с наличными, надежным и удобным способом управления личными финансами, карты Visa — лучший союзник во время путешествий этим летом!

Топ-5 советов Visa по управлению личными средствами во время отдыха: 1. Планируйте поездку и бюджет путешествия заранее. 2. Проверьте туристические предложения в выбранном пункте на www.visagoexplore.com

3. Избегайте перевозить крупные суммы наличных средств. 4. Используйте банкоматы для безопасного, удобного и простого доступа к средствам. 5. Храните номер карты и номера экстренных служб в безопасном и доступном месте.

* * *Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты. Более подробная информация доступна по адресу: www.corporate.visa.com. В обзоре “Visa Travel Smart” представлены интервью вылетающих или прибывающих туристов/транзитных пассажиров в возрасте 18 лет и старше, продолжительность поездки которых составляла не менее 48 часов. Опрос проводился в сингапурском аэропорту Чанги. В ходе исследования были опрошены 2 226 респондентов из Австралии, Новой Зеландии, Кореи, Японии, Индии, Сингапура, Малайзии, Таиланда, Китая, Гонконга и Тайваня. Исследование “Туристические предпочтения в 2009” (“Determining Travel Preferences in 2009 and Beyond”) было проведено компанией Synovate с 7 по 28 августа 2008 по заказу Visa и PATA. Исследование проходило в формате он-лайн опроса, участие в котором приняли 5554 респондентов 11 ключевых для Азиатско-Тихоокеанского региона туристических направлений (Австралия, Китай, Тайбей, Франция, Гонконг, Индия, Япония, Корея, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритания и Соединенные Штаты Америки), которые предоставили данные о прошлых и будущих планах путешествий. На каждом рынке участие в исследовании приняли интернет-пользователи в возрасте от 18 лет и старше, которые путешествовали в течение последних трех лет или имеют намерение сделать это в 2009 или 2010 году. Контакты: Priyia ParamajothiVisa Worldwide Pte. Limited тел.: 65 6437 5643Email: pparamaj@visa.com

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