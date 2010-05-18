Киев. 18 мая. УНИАН. Жители Коцюбинского инициируют проведение референдума о предоставлении поселку статуса города областного подчинения.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель социальной инициативы “Родное Коцюбинское”, депутат Коцюбинского поселкового совета Владимир ЖАРКОВ, 15 мая было проведено собрание территориальной общины поселка, которая обратилась в поселковый совет с заявлением о начале процедуры референдума и избрала инициативную группу для сбора подписей.

По словам В.ЖАРКОВА, на сегодняшний день Коцюбинское территориально относится к Ирпеню. Это отношение он считает очень неэффективным и неудобным для жителей Коцюбинского. В то же время, как сообщил депутат поселкового совета, уже есть информация, что наработанная Концепция Генерального плана развития Киева на период до 2025 г. предусматривает развитие столицы в районе пгт Коцюбинское.

Депутат отметил, что такое подчинение поселка приведет к ухудшению уровня жизни жителей Коцюбинского и ликвидации самобытности местной природы.

“Если мы относимся к Киеву, то теряемся в его районах. Коцюбинское как населенный пункт перестает существовать, природа разрушается, а вы знаете, что Коцюбинское расположено в живописном месте... Мы видим, что инфраструктура даже центральных районов желает лучших, больших вложений, но их нет... Мы видим на примере спальных районов – Троещины, Ново-Беличей, во что может превратиться наш городок”, - заявил В.ЖАРКОВ.

Он озвучил позицию инициативы – реорганизация местного управления путем предоставления местным общинам больших полномочий, но под жестким контролем областной администрации и Администрации Президента. В качестве положительного примера такой реорганизации В.ЖАРКОВ назвал Бучу, Вишневое, которые получили соответствующий статус городов областного подчинения.

“Мы хотим сделать такой же живописный городок из нашего родного поселка”, - отметил он.

В то же время он выразил обеспокоенность относительно будущего Коцюбинского при возможном подчинении Киеву: “Я знаю политику мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО. Потому предугадать нетрудно, что ожидает наш поселок”.

Присутствующая на пресс-конференции председатель секретариата социальной инициативы “Родное Коцюбинское” Наталия ДРАГАН, со своей стороны, заявила, что поселок сейчас отнесен к так называемой 4-й зоне, и его жители имеют соответствующие льготы, которые будут утрачены в случае присоединения к Киеву.

Представитель территориальной общины Коцюбинского, председатель правления ОСМД “Парком” Сергей БЕЛОВ уверен, что такое подчинение приведет к повышению ныне существующих в поселке тарифов на жилищно-коммунальные услуги, то есть их установят на уровне столицы. А это, в свою очередь, негативно отразится как на уровне жизни жителей Коцюбинского, так и на его последующем развитии и благоустройстве.

В.ЖАРКОВ подчеркнул необходимость предоставления Коцюбинскому статуса города областного подчинения, ведь, по его словам, поселок получит возможность формировать полноценный городской бюджет и активно перестраивать инфраструктуру, что позволит снизить цены на услуги теплоснабжения, поскольку между поселком и НАК “Нафтогаз” есть прямое и взаимовыгодное сотрудничество.

Депутат отметил, что жители поселка должны выразить виденье роли своего населенного пункта, и вместе с Киевской областной госадминистрацией предпринимать опережающие шаги относительно перестройки поселка и административного подчинения.

На сегодняшний день, по словам В.ЖАРКОВА, вопрос Коцюбинского рассматривается в Киевском облсовете, но медленно.

“Мы обращаемся к губернатору Анатолию ПРИСЯЖНЮКУ, к народным депутатам относительно поддержки нашей инициативы”, - добавил депутат.