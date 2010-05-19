Украина и Польша договорились в ближайшее время провести энергетический форум

Киев. 19 мая. УНИАН. Министерство топлива и энергетики Украины и Польско-Украинская хозяйственная палата (ПУХП) договорились в ближайшее время провести энергетический форум.

Об этом сообщил председатель ПУХП, бывший министр экономики и труда Польши и депутат польского Сейма Яцек ПЬЕХОТА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сегодня он провел встречу с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО, в ходе которой и была достигнута предварительная договоренность о проведении энергофорума.

При этом он добавил, что форум пройдет в одном из приграничных городов, который стороны определят позже.

Я.ПЬЕХОТА отметил, что основными темами, которые будут обсуждаться в ходе энергофорума, станут предложения компании Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG, Польша) о совместной разработке и добычи природного газа на приграничных территориях Украины и Польши, обмен опытом и данными НАК «Нафтогаз Украины» с польскими компаниями, обсуждение вопросов строительства в Украине и в Польше терминалов по приемке сжиженного природного газа, вопросы возможной совместной разработки и добычи сланцевого газа, а также вопросы в области электроэнергетики и атомной энергетики.

Также Я.ПЬЕХОТА сообщил, что в течение ближайших двух недель ПУХП предоставит Министерству топлива и энергетики Украины свои конкретные предложения по проведению энергетического форума.