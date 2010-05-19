Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам намерена создать реестр инвестиционной недвижимости

Киев. 19 мая. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» (АППИ) намерена создать Единый независимый реестр инвестиционной недвижимости (ЕНРИН).

Об этом сообщил президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Алексей ГОНЧАРУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН .

По его словам, цель создания такого реестра заключается в том, чтобы инвесторы при покупке недвижимости в строящихся объектах имели информацию о том, существуют ли права третьих лиц на эту недвижимость или отягощения ипотекой.

По словам А.ГОНЧАРУКА, на сегодня в базе ассоциации насчитывается около 10 тыс. объектов (квартир, офисных помещений).

Он пояснил, что инвесторы добровольно предоставляют данные по своему объекту, которые потом заносятся в реестр. База данных объектов находится на защищенном сервере ассоциации, доступ к ней инвестор может получить через интернет-портал ассоциации.

А.ГОНЧАРУК также отметил, что ассоциация обратилась к застройщикам с предложением об участии в формировании реестра. При этом организация обратилась в Министерство регионального развития и строительства с требованием внедрить механизм обязательной государственной регистрации инвестиционных договоров.

Среди предложений ассоциации по решению проблем в строительной отрасли, направленных в Минрегионстрой, - внесение изменений в законы, регулирующие сферу строительства жилья с целью защиты прав частных инвесторов; организация мониторинга целевого использования бюджетных средств, направляемых на строительство жилья с привлечением общественных организаций; принятие национальной программы достройки домов, на которых прекращено или приостановлено строительство в результате строительных афер.

В свою очередь глава правления Ассоциации инвесторов строительства жилого дома Валерий БЫКОВЕЦ отметил, что сегодня в действующем законодательстве Украины не предусмотрено никакой ответственности застройщиков за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию. «Сейчас люди заплатили деньги - и остались на улице. Если государство выдает лицензию на строительство компаниям, которые не выполняют взятые на себя обязательства, оно должно нести ответственность за действия таких застройщиков», - считает он.

По данным АППИ, в Украине с 2003 по 2008 гг. около 3 млн. человек вложили средства в покупку квартир на первичном рынке недвижимости. На сегодня около 40% этих людей не получили жилья, а еще 20% получили не то, за что заплатили. Таким образом, 1,2-1,5 млн. человек, вложивших средства в строительство, остались без средств и жилья.