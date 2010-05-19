Общественные организации представили проект защиты прав инвесторов, пострадавших в строительных аферах

Киев. 19 мая. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» (АППИ) и Ассоциация инвесторов строительства жилого дома представили проект защиты прав инициативных групп граждан перед застройщиками и органами государственной власти.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Алексей ГОНЧАРУК, в рамках проекта ассоциации предоставляют бесплатную юридическую помощь, информационно-организационную поддержку, представление в судах и органах государственной власти интересов пострадавших в результате строительных афер по всей Украине.

В свою очередь, глава правления Ассоциации инвесторов строительства жилого дома Валерий БЫКОВЕЦ сообщил, что инвесторы могут получить юридическую консультацию онлайн на сайте www.investhelp.com.ua, позвонив по телефону колл-центра или приехав в офис ассоциации.

При этом общественные организации оказывают помощь в подготовке запросов в органы государственной власти, контролирующие структуры, проведении анализа ситуации со строительством, сложившейся на конкретном объекте.

«На сайте предусмотрена форма, по которой инвесторы могут предоставить свои предложения для внесения изменений в законодательство. Эти предложения будут систематизированы, поданы в рабочую группу при Минрегионстрое для дальнейшего внесения на рассмотрения Верховной Рады Украины с целью изменить законодательство в части защиты прав инвесторов», – сказал В.БЫКОВЕЦ.

Проект реализуют ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» и Ассоциация инвесторов строительства жилого дома при поддержке Международного фонда «Возрождение». Проект рассчитан на 10 месяцев и заканчивается в декабре текущего года.