Пенсионная программа «БТА Банка»

Важной составляющей конкурентной позиции банка по обслуживанию физических лиц является развитие социально-ориентированных программ и обеспечение полноценного сервиса для пенсионеров и получателей социальной помощи. Поэтому реализация пенсионной программы в «БТА Банке» - одна из важных задач развития финучреждения. В 2009 году ПАО «БТА Банк» получил право на предоставление услуг по выплате пенсий и социальной помощи. Так, сегодня банк абсолютно бесплатно открывает карточный счет, выпускает и обслуживает платежную карту, а также предоставляет возможность пополнять карточный счет собственными наличными средствами. При этом на остаток суммы на карточных пенсионных счетах ежемесячно начисляется 14% годовых.

Для получения наличных с карточного счета не обязательно быть привязанным к режиму работы отделений банка. Получать деньги с помощью платежной карты можно круглосуточно и бесплатно в банкоматах объединенной сети АТМосфера, которая насчитывает более 2600 банкоматов. Пенсионные и социальные карты «БТА Банка» являются международными, поэтому расчеты картой можно производить как на территории Украины, так и за ее пределами. При этом комиссия за осуществление расчетов или за обналичивание карты в сети банкоматов АТМосфера не взимается.

По желанию, владелец карточного счета может выпустить дополнительные платежные карты на доверенных лиц. При этом владелец может предоставить доверенным лицам право пользования средствами, которые находятся на балансе данного карточного счета.

При предъявлении пенсионного удостоверения в случае оформления депозита в «БТА Банке», клиент имеет право на получение надбавки по вкладу +0,5% к базовой процентной ставке по депозиту.

Получать пенсию и социальную помощь в «БТА Банке» просто, выгодно и удобно. Мы создаем все необходимые условия для обеспечения полноценного обслуживания пенсионеров и получателей социальной помощи.