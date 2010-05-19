Украине и Польше в экономическом сотрудничестве пора переходить от деклараций к конкретным проектам – Лешек Миллер

Киев. 19 мая. УНИАН. Экс-премьер-министр Польши Лешек МИЛЛЕР считает, что с 2004 года в экономическом сотрудничестве Украины и Польши были только декларации, и сейчас настало время переходить к конкретным проектам.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Польский бизнес политическую ситуацию последних лет в Украине считал нестабильной и остерегался инвестировать. Сейчас многие из польских бизнесменов приход в Украине сильной и стабильной власти восприняли как возобновление возможностей для инвестирования», - сказал он.

При этом он выразил надежду, что и украинский частный и государственный бизнес увидит в Польше и при ее посредничестве в Европейском Союзе хорошие объекты для инвестиций.

Л.МИЛЛЕР как председатель специально созданного Совещательного комитета при Польско-Украинской хозяйственной палате (ПУХП) рассчитывает, что опыт Польши, которой удалось за время вступления в ЕС значительно поднять уровень жизни, будет полезен в Украине и перерастет из семинаров и деклараций в конкретные совместные проекты.

В свою очередь, советник-министр, руководитель отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Польши в Украине Анджей ГРАБОВСКИЙ отметил, с нового года уже зафиксирована тенденция к росту товарооборота между Украиной и Польшей.