“Комментарии:” и УНИАН презентовали рейтинг украинских вузов

Киев. 19 мая. УНИАН. Накануне вступительной кампании еженедельник “Комментарии:” совместно с информационным агентством УНИАН презентовали рейтинг вузов по профессиональным направлениям. Цель опроса – показать, выходцев из каких вузов работодатели чаще и охотнее принимают на работу.

Презентация рейтинга состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Главное отличие нашего рейтинга в том, что мы впервые в Украине сделали рейтинг не просто вузов, а рейтинг вузов по специальностям”, – отметил главный редактор еженедельника “Комментарии:” Вадим ДЕНИСЕНКО.

Он подчеркнул, что рейтинг составлен на основе анкетирования менеджмента 100 ведущих частных компаний Украины, которые занимают лидерские позиции в разных отраслях экономики (торговля, телекоммуникации, энергетика, финансовый сектор, металлургия, пищевая промышленность и др.). Им было предложено определить лучшие вузы страны, исходя из собственного опыта работы с выпускниками.

Рейтинг вузов структурирован по таким профессиональным направлениям как: производство, технические специальности; экономика, финансы; продажи; информационные технологии; маркетинг, PR; юриспруденция; управление персоналом и др.

В.ДЕНИСЕНКО рассказал, что в ходе исследования было определено, что все работодатели отмечают очень низкую грамотность выпускников вузов, низкий (в лучшем случае – посредственный) уровень знания иностранного языка (в первую очередь – английского), и, фактически, необходимость “доучивать” выпускника на протяжении 6-24 месяцев, в зависимости от специальности. А меньше всего претензий у работодателей вызывают ІТ-специалисты, пиарщики и рекламщики.

По результатам всех рейтингов был представлен сводный рейтинг, в котором на первое место с достаточно высоким отрывом вышел Киевский национальный университет им. Т.Шевченко. В первую десятку также вошли: Национальный университет “Киево-Могилянская академия”, Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана, НТУУ “Киевский политехнический институт”, Киевский национальный торгово-экономический университет, Национальный авиационный университет, Донецкий национальный университет, Одесский национальный университет им. И.Мечникова, НТУ “Харьковский политехнический институт”, Донецкий национальный технический университет.

В частности, лучшим в отраслях “производство и технические специальности” и “информационные технологии” стал Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”, в сфере экономики, финансов и продаж лидировал Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана, в сфере маркетинга, юриспруденции, управления персоналом и административного персонала пальму первенства получил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко.

“Это достаточно универсальные вузы, которые могут предлагать высшее образование фактически во всех отраслях экономики и в которых нуждаются украинские работодатели”, – охарактеризовал топ-десятку украинских вузов В.ДЕНИСЕНКО.

Полный «Рейтинг вузов Украины» будет опубликован в еженедельнике «Комментарии:» от 21 мая 2010 года.