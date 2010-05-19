Позитивное завершение рейдерского конфликта вокруг «Старвуд Закарпаття» позволит возобновить работу - канадский инвестор

Киев. 19 мая. УНИАН. Канадский инвестор Стивен ЧЕПА отмечает, что позитивное завершение рейдерского конфликта вокруг деревообрабатывающей фабрики «Старвуд Закарпаття», совладельцем которой он является, позволит предприятию возобновить работу.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам С.ЧЕПЫ, начиная с 2006 года он инвестировал более 5 млн. долл. в деревообрабатывающую фабрику в с. Вилок (Закарпатская обл.). Его партнерами в этом проекте стали два канадских и болгарский бизнесмены, которые в 2009 году, используя рейдерскую схему, попытались незаконно завладеть собственностью С.ЧЕПЫ.

«Эти рейдеры попробовали применить все формы рейдерства, известные в Украине. Но в украинских судах и в Канаде они уже проиграли все возможные процессы. Правовая ситуация в судебной части и с материальным правом уже абсолютно определена и понятна всем. Дело имеет все шансы завершиться позитивно для иностранного инвестора», - сказал руководитель юридической фирмы «Коллегиум» Ростислав ПАЗИНА. Он отметил, что, по предварительной оценке, убытки от рейдерства составляют около 3-4 млн. долл., поскольку капитализация предприятия упала, оно было разворовано, товарные остатки и часть оборудования были проданы, «а убытки за год простоя даже сложно оценить».

С.ЧЕПА заявил, что после завершения конфликта предприятие «Старвуд Закарпаття» возобновит работу. «Наши планы приблизительно такие же, какими они были до того, как мы выяснили, что наши партнеры рейдеры… Если я смогу получить заверения от украинского правительства, что верховенство права будет работать, мы снова запустим фабрику», - сказал С.ЧЕПА.