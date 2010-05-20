Депутат Киевсовета предостерегает, что Киев может потерять 200 га земли, в том числе заповедной, из-за решения власти Броваров

Киев. 20 мая. УНИАН. Депутат Киевского городского совета Александр ПАБАТ заявляет о попытке органов власти Броварского района забрать в столице 200 га земли, которая включает в частности заповедное и историческое место – остров Муромец (неподалеку от Московского моста).

Об этом А.ПАБАТ сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил депутат, односторонним решением Броварской райгосадминистрации и районных органов Госкомзема часть территории Киева отошла Броварскому району и роздана в собственность около 100 лицам, причем не местным жителям, а гражданам из разных регионов Украины, для ведения личного сельского хозяйства.

При этом А.ПАБАТ заявил, что земли, о которых идет речь, и в том числе о.МУРОМЕЦ, всегда принадлежали киевской общине. По его словам, о.МУРОМЕЦ и Труханов остров, на которых издавна селились рыбаки, перешел в собственность города еще в конце XVII века.

По его данным, территория острова находится уже достаточно продолжительное время в аренде сельскохозяйственного общества “Новая Украина” согласно официальному договору аренды с Киевсоветом и это решение не было отменено. На острове сейчас луга, заливы, рощи и т. п.

А.ПАБАТ также обратил внимание, что территория острова, относящаяся к землям водного фонда, согласно закону не может быть передана в частную собственность и на ней нельзя осуществлять жилищную застройку. Он также сообщил о постановлении Киевского окружного административного суда от 30 марта в деле по иску к Броварской РГА, которое запрещает любые действия по отношению к данной территории.

“Но 31 марта уже были выданы людям акты”, - отметил депутат. По его убеждению, сделка имеет “все признаки криминальной рейдерской схемы”.

“Разве там кто-то будет вести личное сельское хозяйство? Безусловно, там буквально через неделю или две будет проведен гидронамыв, эта территория будет разделена на паи как коттеджный городок и мы ее потеряем навсегда”, - заявил А.ПАБАТ.

По информации депутата, землеустроительная документация на эти 200 га в Броварской РГА была составлена и утверждена на протяжении февраля-марта с.г. и 31 марта люди уже получили государственные акты на право собственности. То есть, по его словам, все происходило очень быстро. По его убеждению, это невозможно было бы сделать без курирования Госкомзема.

Более того, как утверждает А.ПАБАТ, в документации отсутствуют отдельные обязательные выводы госэкспертизы, что является вопиющим нарушением законодательства.

Депутат сообщил, что подготовил запрос, который будет объявлен в Киевсовете на сессии 27 мая, которым обращается к Киевзему и к профильной комиссии по вопросам градостроения и землепользования с просьбой дать надлежащую оценку ситуации. При этом А.ПАБАТ отметил, что считает такие действия областных чиновников лишь “первым камнем” в сторону столицы: “Сначала Броварская РГА крадет у нас остров Муромец, а дальше могут пойти и Святошинские, и Оболонские, и все другие земли, находящиеся на границе города Киева и области”.

Депутат отметил, что будет требовать, чтобы киевская городская власть обратилась в суд с иском о том, что у нее “украли эту землю, не имея на то оснований”.

“Мы должны сделать все, чтобы эта земля была возвращена, ни в коем случае она не должна быть разделена на паи, розданная каким-то приезжим и не должна быть превращена в намывной коттеджный городок. Таких уже земель, к сожалению, а нас в Киеве хватает”, - отметил А.ПАБАТ.

Он не исключил и организацию мероприятий общественного неповиновения при участии киевлян, представителей общественных и экологических организаций с целью не допустить потери ценных земель столицы.