Наливайченко презентовал общественную инициативу “Обновление страны”

Киев. 20 мая. УНИАН. Бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО объявил о создании и начале деятельности общественной инициативы “Обновление страны”.

Как он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, целью общественной инициативы является “объединение усилий людей, которые уже сегодня реально способствуют обновлению страны”.

“Я вместе со своими единомышленниками начинаю деятельность общественной инициативы “Обновление страны”. Собственный 16-летний опыт государственной службы - и в дипломатии, и в вопросах безопасности - четко меня убедили в одном: Украина нуждается не в косметических изменениях, а системном обновлении”, - уверен В.НАЛИВАЙЧЕНКО, ставший координатором инициативы.

По его словам, это обновление должно базироваться “на общественной инициативе и народной программе обновления страны”.

“Убеждены мы и в том, что власть является по сути, как и экономика, прогнившей и коррумпированной. Это известно всем. Вместе с тем, политические силы, политические партии, другие институты не предлагают, а, по сути и не делают ничего для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, чтобы предложить реальное украинское действие, то, что следует изменить в интересах граждан”, - отметил он.

Среди приоритетных направлений деятельности В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, во-первых, обеспечение благосостояния граждан путем выхода из экономического кризиса, преодоление безработицы и обеспечение европейских стандартов в экологии, медицине и образовании; во-вторых, преодоление коррупции на всех уровнях и произвол чиновников; в-третьих, объединение государства, защита его суверенитета посредством общественной активности.

Касаясь нынешнего состояния политических сил в Украине, В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил убеждение, что “грызня между оппозицией и властью является борьбой за портфели во власти, доступ к бюджетным ресурсам, доступ к “корыту”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что в сентябре программа Обновление страны” будет подготовлена, после чего, возможно, будет принято решение о создании на базе общественной организации политической силы.