Киев. 20 мая. УНИАН. Осенью в Украине откроется Академия спортивного бильярда по трем дисциплинам.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как сообщила судья международной категории по бильярду Татьяна ВЕККЕР, деятельность Национальной федерации спортивного бильярда направлена на развитие бильярдного спорта в Украине.

По ее словам, в Украине развиты все три вида бильярда, но, в отличие от других стран, они не достаточно популяризуются. Так, снукер в Китае смотрят 250 миллионов зрителей, в Англии - 12 миллионов, в Украине пока еще только более 10 тысяч.

“Мы бы хотели, чтобы бильярдный спорт развивался и для этого была основана и детско-юношеская школа, и академия”, - отметила Т.ВЕККЕР.

Руководитель направления «Снукер в Украине» Вячеслав НЕЗДИМОВСКИЙ подчеркнул, что Украина войдет в историю мирового спорта как государство, которое впервые объединило все три вида спортивного бильярда, и это произойдет благодаря открытию Академии спортивного бильярда – высшего учебного государственного заведения, которое будет готовить спортсменов, тренеров, судей, любителей бильярда.

Тренер мировой Академии снукера Алан ТРИГГ (Великобритания) напомнил, что с 2020 года все три дисциплины спортивного бильярда войдут в программу соревнований Олимпийских игр. Он выразил надежду, что украинская академия даст возможность достойно подготовиться украинским спортсменам к этим соревнованиям.

По словам Т.ВЕККЕР, академия должна обеспечивать тренировку новым и существующим талантам, быть центром повышения спортивного мастерства для базы снукера, пула и пирамиды, обеспечить благоприятные условия для некоторых квалификационных мероприятий и турниров, в том числе международных. Академия будет помогать готовить чемпионов пула, снукера, пирамиды.

В.НЕЗДИМОВСКИЙ добавил, что база академии будет использоваться как для сборов спортсменов, так и для обучения всех желающих. Также академия используется в качестве платформы для общественной деятельности, развития здорового образа жизни. По его словам, академия разместится в коттеджном городке "Севериновка" в Киевской области, и любой желающий сможет там не только учиться, но и отдохнуть.

Руководитель проекта «Коттеджный городок «Севериновка» Олег ХОМКО отметил, что кроме помещений, где можно будет непосредственно заниматься бильярдом, в городке строится различная спортивно-развлекательная инфраструктура, в том числе бассейны, теннисные корты.