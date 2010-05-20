Киев, 20 мая. УНИАН. Российская рок-группа "Телевизор" представила в Киеве свой первый DVD-альбом "25 лет в одной лодке".

Презентация альбома состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Над этим альбомом мы работали целый год. В него включено 38 песен разных лет. Кроме того, на диске также представлены треки с наших репетиций", - сказал лидер и вокалист рок-группы Михаил БОРЗЫКИН.

По его словам, сокращенный вариант альбома также представлен в Интернете.

М.БОРЗЫКИН отметил, что группа "Телевизор" не проводит масштабные гастрольные туры. "И такой расслабленный режим позволяет работать творчески, не превращать рок-н-ролл в работу", - считает он.

Лидер группы также сообщил, что принимает активное участие в политических событиях, связанных с защитой прав человека в России, и продвижении демократических ценностей.

Справка УНИАН. Рок-группа "Телевизор" была основана в Ленинграде в 1984 году. М.БОРЗЫКИН является основателем, автором текстов, музыки и идейным вдохновителем группы. "Телевизор" - одна из самых неоднозначных и неординарных групп постсоветского пространства, сочетающая в себе тяжёлую электронную музыку, по стилистике сравниваемую с "Depeche Mode", и пропитанные мрачным противостоянием всему миру тексты.