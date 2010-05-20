Народный комитет защиты Украины готовит к 100 дням пребывания в должности Януковича “черную книгу” действий власти

Киев. 20 мая. УНИАН. Народный комитет защиты Украины готовит к 100 дням пребывания в должности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА “черную книгу” действий власти.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель комитета Владимир ЦИБУЛЬКО.

“Вскоре будет 100 дней президентства В.ЯНУКОВИЧА. К 100 дням мы готовим своеобразную черную книгу действий власти”, - отметил он.

По его словам, в книгу будут включены все антиконституционные и антизаконные действия власти, начиная с отмены даты проведения местных выборов. “Мы начинаем ретингирование каждых незаконных действий власти”, - заметил В.ЦИБУЛЬКО.

Другой представитель комитета Михаил РАТУШНЫЙ заметил, что хотя в этой книге еще нет ста страниц, но их уже можно насчитать десятки.

Представитель молодежного движения «СПРОТИВ», которое вчера создали 20 молодежных организаций, Иван КРУЛЬКО сообщил, что к 100 дням президентства В.ЯНУКОВИЧА они также готовят акцию. Он не уточнил, о чем именно идет речь, только заметил, что акция будет проходить в режиме флеш-моба.

Члены комитета подчеркнули, что и в дальнейшем будут следить за действиями власти и адекватно на них реагировать.

Так, Юрий ЩЕРБАК зачитал заявление Народного комитета защиты Украины относительно украинско-российских договоренностей на высшем уровне, в котором отмечается, что власти не удался «блиц-криг» сдачи национальных интересов. “Комитет констатирует, что стремительное наступление режима ЯНУКОВИЧА по сдаче национальных интересов государства затормозилось. Это стало возможным благодаря активной позиции гражданского общества и жесткому противодействию со стороны оппозиции. На данном этапе удалось заставить власть отложить ее предательские планы”, - отметил Ю.ЩЕРБАК.

В комитете убеждены, что их главное достижение в том, что удалось предотвратить подписание целого ряда межгосударственных соглашений, которые, по их мнению, несли прямую угрозу национальной безопасности и интересам Украины.

”В первую очередь, речь идет о перераспределении не в украинских интересах Керченского пролива и Керчь-Еникальского судоходного канала, планы слияния активов НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома», поглощение российскими монополистами украинских предприятий в авиастроении, топливно-энергетическом, атомном комплексах и т. п. Все это могло стать реальностью уже 17 мая”, - говорится в заявлении.

Однако в комитете убеждены, что “режим ЯНУКОВИЧА только взял паузу”. “Власть рассчитывает, что Верховная Рада прекратит заседания и мы с вами пойдем на отдых, а она тогда сможет продолжить реализацию своих антиукраинских планов”, - отмечается в заявлении.

В документе, по словам Ю.ЩЕРБАКА, также говорится, что комитет никогда не смирится с изменой национальных интересов. “Убеждены, что нормальные отношения между нашими государствами невозможно построить за счет сдачи национального суверенитета, потери контроля над стратегической собственностью и частью территории Украины”, - подчеркнул Ю.ЩЕРБАК.

”Народный комитет защиты Украины заявляет, что и в дальнейшем будет контролировать развитие событий и давать достойный отпор антигосударственным планам режима. Мы призываем все патриотические силы становиться плечом к плечу в обороне национальных интересов Украины”, - говорится в заявлении.