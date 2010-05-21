Ко Дню Киева компания «Керхер» проведет тщательную уборку лестницы перед КГГА

В рамках подготовки к 1528-ой годовщине со дня основания Киева лестница перед Киевской городской государственной администрацией будет очищена с помощью моющих аппаратов высокого давления от въевшейся грязи.

Это, прежде всего, загрязнения от выхлопных газов, экскременты птиц, втоптанная жевательная резинка, которые отложились на гранитных ступенях.

Команда мойщиков компании «Керхер» начнет с верхнего края лестницы и будет продвигаться вниз. Для чистки будет использован ряд современных и высокотехнологичных аппаратов Kärcher, которые обеспечивают бережное и безопасное обращение с поверхностью лестницы.

Тщательное очищение ступеней будет производиться в два этапа:

Очистка первой части лестницы состоится в период с 20 по 21 мая.

Вторая часть лестницы будет очищена с 25 по 26 мая.

В промежуток с 22 по 24 мая киевляне и гости столицы смогут увидеть разницу «до и после» очистки.

В процессе очищения лестницы будут сделаны фотографии, ознакомиться с которыми можно будет на сайте www.karcher.ua.

Очищение лестницы перед КГГА является частью культурно-спонсорской программы компании Kärcher, в рамках которой за последние 25 лет было проведено более 90 мероприятий по очистке исторических, культурных и архитектурных памятников по всему миру, в число которых входят Бранденбургские ворота в Берлине, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, колоннада площади Святого Петра в Риме, Колоссы Мемнона в верхнеегипетском Луксоре, которым более трех тысяч лет, головы президентов на горе Рашмор в США, 184-метровая башня Спейс-Нидл, а также знаменитая Потемкинская лестница в Одессе.

* * * В компании Alfred Kärcher GmbH & Co. KG в общей сложности работает 6859 сотрудников. Головной офис находится в Германии, в г. Виннендене, неподалеку от Штутгарта. Представительства компании сосредоточены в 41 стране. Свои моющие аппараты семейное предприятие производит в Германии, Италии, Румынии, США, Бразилии, Мексике и Китае. Непрерывное обслуживание клиентов по всему миру обеспечивают 41 тыс. сервисных центров в более чем 190 странах. Важнейшим фактором роста и развития компании являются инновации: 85% моделей оборудования, которое реализует Kärcher, были разработаны менее пяти лет назад. К широкому спектру продукции Kärcher относятся моющие аппараты высокого давления, уборочные и моющие пылесосы, пароочистители и пылесосы, моющее оборудование для автомобилей, аппараты очистки сухим льдом, моющие средства, системы водоснабжения и очистки воды, а также насосы для дома и сада с соответствующими аксессуарами. Дополнительная информация и иллюстрации для публикаций на сайте www.karcher.ua

Информация о предыдущих проектах ООО «Керхер»:

http://www.karcher.ua/ua/Sponsorstvo/Ochywennja_Potomknskych_schodv_m_Odesa.htm

http://www.karcher.ua/ua/Sponsorstvo/Kyiv.htm

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