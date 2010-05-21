Днепропетровские предприниматели заявляют о непомерном давлении на их бизнес со стороны проверяющих органов

Киев. 21 мая. УНИАН. Проверяющие органы в последние два года оказывают непомерное давление на малый бизнес в Днепропетровске.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН совладелец сети магазинов «Фірмові крамниці м’яса» Константин УЛИЦКИЙ.

Он отметил, что за последние два года сеть принадлежащих его семье магазинов проверялась 124 раза. «Трудно найти какое-то логическое объяснение такой активности проверяющих органов», - сказал он.

При этом, по его словам, поводы для проверок зачастую надуманы или даже абсурдны. Так, один из магазинов сети был закрыт санэпидемстанцией на основании того, что «не были промаркированы швабры».

По его мнению, причиной такой активности правоохранительных органов может быть недобросовестная конкуренция.

К.УЛИЦКИЙ отметил, что по фактам подобных действий проверяющих органов он уже обратился в областную прокуратуру, им также направлено письмо в Администрацию Президента.

По словам предпринимателя, на сегодня работающая в Днепропетровске сеть магазинов «Фірмові крамниці м’яса» состоит из восьми магазинов, количество работников составляет 46 человек.