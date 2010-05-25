Киев. 25 мая. УНИАН. В столице презентован просветительский проект «Киев – столица украинских музеев» и изданный в его рамках специальный выпуск журнала “Главред” с информацией о 50 муниципальных и национальных музейных заведениях.

Проект, выход которого приурочен ко Дню Киева, был представлен сегодня на пресс-конференции в УНИАН его инициаторами и организаторами: заместителем председателя Верховной Рады Украины Николаем ТОМЕНКО, главным редактором журнала «Главред» Дианой ДУЦИК, председателем Комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александром БРИГИНЦЕМ и секретарем Комиссии Киевсовеиа по вопросам образования и науки Алексеем ДАВЫДЕНКО.

“Наша идея была, чтобы совместно с журналом “Главред” специально сделать такое издание ко Дню Киева для всех школ, вузов, библиотек, образовательных заведений украинской столицы, прежде всего. Это будет наш своеобразный подарок ко Дню Киева. Но самое важное, что мы хотели бы, чтобы тот, по нашему мнению, большой научный, просветительский потенциал музеев Киева должным образом оценивался и использовался”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, проект является особенно актуальным в канун летних каникул.

Н.ТОМЕНКО считает, что проектом могут воспользоваться для повышения уровня просвещения школьников Киевская область и другие регионы Украины.

Он обратил внимание на то, что в спецвыпуске журнала собрана информация о возможностях культурного и музейного Киева, где указаны льготы при посещении музеев, когда их можно бесплатно посетить и где открываются новые экспозиции. Кроме того, создана специальная карта музеев Киева, которая дает возможность четко сориентироваться, где музей находится и как удобнее к нему добраться.

Как сообщил Н.ТОМЕНКО, тысячу экземпляров этого выпуска “Главреда” из общего тиража выкупили соавторы проекта, и в ближайшие неделю-две они будут распространены по общеобразовательным заведениям столицы через управление образования.

“Этот журнал с музеями – это, как минимум, издание, которое будет актуально много месяцев, потому что в нем есть много информации... Я очень надеюсь, что благодаря этому проекту киевские и приезжие дети смогут максимально экономно, взвешенно и точно использовать свои возможности, чтобы увеличить свой культурный и интеллектуальный уровень в Киеве”, - отметил А.БРИГИНЕЦ.

А.ДАВЫДЕНКО, в свою очередь, выразил убеждение, что на сегодняшний день вполне реально приучить детей не только еженедельно посещать ипподром и зоопарк в Киеве, но и бесплатно посещать столичные музеи.

Со своей стороны, Д.ДУЦИК отметила, что этот проект охватил музеи, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. В то же время она не исключила возможности издания отдельного спецвыпуска с информацией о частных музеях Киева, которые не вошли в проект из-за нехватки данных.

“К сожалению, сегодня специфика музейного дела в Украине такова, что частные музеи не регистрируются нигде. И какие-то частные музеи, наиболее заметные, можно было бы сюда включить, другие включить невозможно, потому что, как правило, о них никто не знает... К сожалению, эти музеи в подавляющем большинстве являются или закрытыми, или маленькими и неизвестными”, - пояснил А.БРИГИНЕЦ.