Украинские каратисты стали лучшими

В этом году в турнире приняли участие 435 спортсменов из 42 клубов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, а также из всех регионов Украины. Украинские каратисты снова показали наилучшие результаты, на их счету 33 золотые медали.

Наилучший результат в общекомандном зачете показали украинские команды: на первом месте – клуб „Чемпион” с 9-ю золотыми медалями, второе место у клуба „Катана” – 4-е золотые медали, с таким же результатом на третьем месте оказались организаторы турнира, воспитанники клуба „Сьогун”.

„Мы рады, что с каждым годом на турнире все больше участников и с каждым годом их уровень подготовки выше. Здорово, что на Kyiv Open CUP приезжают призеры Чемпионатов Европы и мира и встречают здесь достойных соперников. Мы искренне гордимся результатами украинских каратистов - в этом году они завоевали 33 золотые медали”, - комментирует итоги 7-th Kyiv Open CUP организатор турнира Сергей Левчук, президент Клуба карате-до „Сьогун”.

Соревнования во время турнира проходили одновременно на 6-ти татами. Благодаря этому за один день состоялись командные и индивидуальные выступления ката и кумитэ в разных возрастных категориях среди юношей и девушек.

Помимо медалей победителям вручались денежные призы. Общий призовой фонд турнира 7-th Kyiv Open CUP составил 20 000 грн.