Партия “Сильная Украина” намерена инициировать реформы во всех сферах жизни – Бондаренко

Киев. 26 мая. УНИАН. Партия “Сильная Украина” намерена инициировать проведение реформ во всех общественно важных сферах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил новоназначенный заместитель председателя партии Константин БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что “Сильная Украина” – это не “партия – фан-клуб, это не партия одного игрока”. К.БОНДАРЕНКО заметил, что сейчас партия формируется из самодостаточных людей и является партией единомышленников.

По его словам, особенность партии заключается в том, что каждая областная организация является самодостаточной в материальном плане и в плане решения острых вопросов. “Партию объединяют не финансовые потоки или жесткая вертикаль управления. А именно мировоззренческие основы, понимание общих заданий. Мы ценим творческий подход к решению проблем, которые носят не только общегосударственный, но и местный характер”.

Он также подчеркнул, что основной целью деятельности “Сильной Украины” является проведение реформ. “Объединяет нас желание осуществлять реформы во всех сферах жизни”, – сказал К.БОНДАРЕНКО.

“Реформы – это не только преобразования глобального характера. Реформы – это изменения. Можно ожидать революций, которые придут и изменят жизнь. А можно идти по пути реформ. Первый путь – это яркая вспышка, это высвобождение энергии, это эйфория. Но плодами революции – как говорят классики – пользуются, преимущественно, негодяи. Второй путь – это путь постоянной и кропотливой работы, ежедневной, изнурительной. Но плодом правильно проведенных реформ всегда и везде был рост общественного благосостояния”, - сказал К.БОНДАРЕНКО.

К.БОНДАРЕНКО остановился на основных моментах программы партии «Сильная Украина». «Мы отошли от формальных подходов к написанию программы партии. Как раньше писались программы большинства политических сил? Нужно предоставить Министерству юстиции набор стандартных документов, берется программа существующей партии, меняются несколько пунктов, остается стандартный набор красивых фраз – мы за демократию, социальное развитие, европейскую интеграцию и благосостояние населения. Все. На этом партийная программа готова. Вот мы и имеем широкий спектр социал-демократических программ, программ-близнецов. Мы пошли другим путем. Специалисты по разным сферам дали свои предложения и свое виденье отдельных проблем, которые легли в основу программы партии. Сейчас программа проходит внутрипартийную дискуссию. Наша программа – это и есть программа общественной поддержки курса реформ», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Еще один новый заместитель председателя партии Александра КУЖЕЛЬ выразила уверенность в том, что вскоре партия будет иметь свое представительство в парламенте. Она также заметила, что “мы не в оппозиции, но ...партия “Сильная Украина” будет очень серьезно оппонировать по каждому из направлений”.

“Критиканством мы заниматься не будем, мы на каждое предложение будем давать абсолютно четкое виденье с расчетом и пониманием того, к чему это может привести. Это называется регуляторная политика”, – добавила А.КУЖЕЛЬ.

Заместитель председателя партии «Сильная Украина» также отметила два мифа, которые существуют в обществе. «Сразу же после президентской кампании мне пришлось услышать два мифа. Во-первых, что лидер “Сильной Украины” Сергей ТИГИПКО перестал заниматься партийным проектом и созданием политической силы вообще. Во-вторых, что после вхождения в правительство рейтинг С.ТИГИПКО стал резко падать. Сегодня мы можем констатировать: оба мифа не выдержали испытания временем и реалиями. Партия “Сильная Украина” перестраивается. Последние социологические данные подтверждают, что С.ТИГИПКО является одним из немногих политиков, который находится на подъеме электоральных ожиданий».

А.КУЖЕЛЬ также остановилась на реформаторском характере партии и на первоочередных заданиях по подготовке широкомасштабных реформ в экономике и социальной сфере. “Могу заверить, что подготовленная под руководством С.ТИГИПКО и при участии многих специалистов, объединенных вокруг партии «Сильная Украина», программа реформ, которая впоследствии будет представлена широкой общественности, является смелой, ответственной и своевременной. И что главное – актуальной, как и пакет из 10 законопроектов, который недавно был передан Верховной Раде Украины вице-премьером С.ТИГИПКО. Если партия всегда является авангардом определенных сил общества, то наша партия является авангардом именно реформаторских сил, тех сил, которые понимают необходимость преобразований и готовы осуществлять их на деле”, - заявила А.КУЖЕЛЬ.