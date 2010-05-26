Оппозиция считает, что власть должна продолжать сотрудничество с МВФ

Киев. 26 мая. УНИАН. Оппозиция считает, что власть должна продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил член Народного комитета защиты Украины Юрий ЩЕРБАК.

“Мы не хотим, чтобы сегодня, когда определенное оживление экономики происходит, а программы реформ не были предложены, произошло то, что иногда происходило с траншами и деньгами МВФ, когда они шли неизвестно куда, и это бросало тень на Украину как на государство”, - сказал Ю.ЩЕРБАК.

По его словам, оппозиция выступает за продолжение сотрудничества власти с МВФ и получения Украиной нового кредита.

“Мы только за то, чтобы был эффективный контроль за такими кредитами, и чтобы эти кредиты шли на развитие нашей экономики”, - отметил Ю.ЩЕРБАК.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость мониторинга со стороны МВФ реалистичности показателей госбюджета Украины и его выполнения.

“Мы хотим предупредить МВФ, что не надо слушать супероптимистичные заявления о том, что здесь стабильность и все в порядке”, - сказал Ю.ЩЕРБАК.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля пресс-служба вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО сообщала, что Украина и МВФ согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение кредита объемом 19 млрд. дол. на 2,5 года.

12 мая министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сообщил, что Украина и МВФ еще не определили окончательную сумму кредита по новой программе сотрудничества.

21 мая премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что на сегодня Украина выполнила все условия для продолжения сотрудничества с МВФ.