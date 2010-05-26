Ряд журналистов в Киеве выступили против движения «Стоп цензуре!»

Киев. 26 мая. УНИАН. Ряд журналистов в Киеве выступили против общественного движения «Стоп цензуре!».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили главный редактор украинского информационно-аналитического ресурса «Однако» Семен УРАЛОВ, журналист Артем ГОРЯЧКИН, медиаэксперт Владимир ПЕТРОВ и руководитель информагентства «Видеоньюс» Олег КАРПИНЕЦ.

В частности В.ПЕТРОВ называет целью их выступления - борьбу с заказными материалами в СМИ. Свою позицию В.ПЕТРОВ пояснил так: «Мы становимся свидетелями спекуляции государственного масштаба, когда журналисты, прикрываясь достаточно пафосными и отработанными знаменами, рассказывают о том, что на них давят. Возможно, есть элемент дарения, возможно, есть редакционная политика, но давайте не превращать это все в балаган».

По его мнению, «у руля» таких организаций как «Стоп цензуре!» стоят люди, которые, прежде всего, защищают собственные интересы.

В.ПЕТРОВ считает необходимым, чтобы поколение журналистов «эпохи Президента Виктора ЮЩЕНКО» ушло, как это сделали журналисты «эпохи Леонида КУЧМЫ», освободив место «молодым журналистам». По его словам, в 2004 году ушли журналисты Дмитрий ДЖАНГИРОВ (в настоящее время является директором ТРК «Киев» - УНИАН) и Вячеслав ПИХОВШЕК (в настоящее время сотрудничает с газетой «Левый берег» - УНИАН).

В свою очередь, руководитель ИА «Видеоньюс» О.КАРПИНЕЦ высказал мнение, что цензура в Украине существовала и во время правления В.ЮЩЕНКО и экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Поздно товарищи спохватились. Разве не было такой ситуации при Президенте ЮЩЕНКО и премьере ТИМОШЕНКО?», - сказал О.КАРПИНЕЦ, вспомнив при этом телесюжет о котенке, подаренном В.ЮЩЕНКО, и телесюжеты, связанные с фразой Ю.ТИМОШЕНКО «Пропало все».

Также участники пресс-конференции заявили, что намерены оглашать стоимость заказных материалов в СМИ, но при этом не собираются создавать какую-либо организацию.

По словам участников пресс-конференции, у них нет цели «создавать фиктивные сущности». «Все, кто разделяют наши взгляды, могут анонимно к нам присоединиться. Это цеховая организация. Мы - кореша», - объяснил он.

При этом В.ПЕТРОВ сообщил, что в пресс-конференции должен был принять участие В.ПИХОВШЕК, однако он не смог этого сделать. «Он сказал, что всей душой с нами и готов говорить об этом, но не получается у него. Я спросил, могу ли я сказать, что он не смог прийти – он сказал: «конечно, вы можете сказать, что я целиком и полностью разделяю вашу позицию, и была бы возможность - я бы посидел рядом», - передал слова В.ПИХОВШЕКА В.ПЕТРОВ.

Как сообщал УНИАН, общественное движение “Стоп цензуре!” - это инициатива украинских журналистов и медийных общественных организаций по отстаиванию свободы слова, предотвращению установления цензуры в Украине, препятствованию профессиональной деятельности журналистов и нарушению профессиональных стандартов при освещении общественно-политических вопросов.

Как отмечают организаторы, движение “Стоп цензуре!” является реакцией на ряд событий, которые позволяют утверждать об усилении давления и попытке ввести цензуру в украинских масс-медиа. Активисты движения заявляют, что “Стоп цензуре!” не является политической инициативой и не поддерживает и не поддерживается ни одной из политических сил.

Информационно-аналитический ресурс «Однако», главным редактором которого является С.УРАЛОВ, связан с российским тележурналистом Михаилом ЛЕОНТЬЕВЫМ. Журналист А.ГОРЯЧКИН является заместителем главного редактора газеты «Левый берег». По данным «Телекритики», В.ПЕТРОВ «известен интернет-сообществу как руководитель интернет-кампании экс-кандидата в президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и администратор его блога… Также, по словам народного депутата Сергея ТЕРЕХИНА, именно через блог В.ПЕТРОВА состоялось вбрасывание в медиа информации о педофильском скандале в «Артеке».