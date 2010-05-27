Социальная акция «Четвероногий друг ищет приятеля на двух»

«Газета по-киевски» и «Газета нашего района» стали главными медиа-партнерами социальной акции «Четвероногий друг ищет приятеля на двух». В рамках данного проекта все желающие могут бесплатно разместить информацию о животных, которым нужно срочно найти хозяина, или же стать таким хозяином для тех животных, информация о которых уже размещена на сайте.

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо:

1. Разместить бесплатное объявление на портале slando.com.ua в рубрике «Животные даром», обязательно добавив качественные фотографии и видео. В заголовке объявления нужно указать ключевое слово «Друг».

Размещение текста объявления, фото и видеоролика является обязательным условием участия в проекте. В том случае, если участники проживают в Киеве и не имеют возможности сделать качественное фото и видео самостоятельно, Slando обеспечивает выезд фотографа и оператора для проведения фото- и видеосъемки. Для этого Вам необходимо отправить заявку на адрес: 4nogii@gmail.com.

2. Отправить историю животного со ссылкой на размещенное объявление на адрес: 4nogii@gmail.com. В тексте должна быть описана история питомца, его особенности, повадки, характер и все то, что может помочь в выборе хозяина именно для вашего животного с его уникальным характером.

Все объявления получат дополнительную популяризацию на портале forum.ua-vet.com и в тематических социальных медиа.

Внимание! В рамках проекта не размещается информация о животных, которых вы хотите продать. К рассмотрению будут приниматься объявления только тех людей, которые готовы подарить своих питомцев.

Так как проект только набирает свои обороты, мы приглашаем всех, кого волнует проблема бездомных животных, поддержать данную акцию, став информационным партнером.