Завтра в Киеве объединение общественных организаций проведет акцию “Похороны демократии”

Киев. 27 мая. УНИАН. Завтра возле Администрации Президента Украины состоится акция “Похороны демократии”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор объединения общественных организаций «Правое дело» Олег ВИТОВИЧ.

В частности, по его словам, завтра в десять часов утра на улице Банковой возле Администрации Президента стартует всеукраинская акция протеста против нарушений трех свобод: свободы слова, свободы мирных собраний, свободы политических взглядов и убеждений.

О.ВИТОЧИЧ сообщил, что во время акции состоится небольшое театрализованное представление “Похороны демократии - похороны трех свобод”. После акции протеста и “похорон” колонна протестующих отправится к Министерству внутренних дел, где на протяжении 10-15 минут проведет пикетирование МВД с единственным требованием – отставка руководителя ведомства Анатолия МОГИЛЕВА.

“Это человек (министр – УНИАН), который разжигал междунациональную вражду в Крыму, вспомните также заявления А.МОГИЛЕВА о его мечте построить на окраине Киева резервацию для оппозиции...”, - отметил О.ВИТОВИЧ.

Он сообщил, что после пикетирования МВД участники акции отправятся к Дому правительства, где также будут требовать отставки министра внутренних дел.

Пользуясь случаем, О.ВИТОВИЧ попросил журналистов и медиа-профсоюзы подготовить обращение к правительству с конкретными предложениями и требованиями, которые Кабмин мог бы учесть в своей последующей работе.

“Я призываю отнестись к этому серьезно, чтобы мы не просто завершили акцию протеста под Кабинетом министров гневными обвинениями, но и передали им определенные документы, которые можно будет в дальнейшем использовать в работе”, - отметил он.

О.ВИТОВИЧ подчеркнул, что проведения акции “Похороны демократии” инициируют общественные организации, объединенные в организацию “Правое дело”, но они надеются, что к ней примкнут представители студенческих организаций, журналисты.

При этом О.ВИТОВИЧ отметил, что журналистов эта акция касается больше всего, потому что сейчас в Украине быстрыми темпами происходит сворачивание свободы слова.

Член правления Института «Республика», член правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЧЕМЕРИС заявил, что на сегодняшний день в Украине фактически не выполняется 39-я статья Конституции Украины, которая гарантирует право граждан на мирные собрания. В качестве примера он сообщил, что сегодня сотрудники милиции задержали активисток организации FEMEN, которые проводили не запрещенную судом акцию возле Посольства России в Украине. Эта акция проводилась в поддержку российской акции “Против мигалок” (участники которой протестуют против движения транспорта со спецсредствами, надев на голову синее ведро – УНИАН). По словам В.ЧЕМЕРИСА, при задержанные активисток FEMEN милиция ссылалась даже не на закон, а на то, что эта акция может навредить дружеским дипломатическим отношениям Украины и России.

Напоминая о предыдущих фактах задержаний участников мирных собраний, В.ЧЕМЕРИС также отметил, что в июне парламент может принять закон о мирных акциях, который еще больше ухудшит ситуацию, поскольку, по неофициальной информации, в соответствии с законопроектом, о намерении провести акцию нужно будет предупреждать власть за четыре дня до ее проведения.