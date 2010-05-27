Киеве пройдут всего пять спектаклей известной в мире оперы «Перси Тиресия»

Киев. 27 мая. УНИАН. Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества совместно с Посольством Франции в Украине получил эксклюзивное право на презентацию всего пяти спектаклей известной в мире оперы «Перси Тиресия» по одноименной пьесе Гийома Аполлинера.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества Владимир МЕЛЕНЧУКОВ, такое право театру предоставила компания Alphonse Leduk - владелец авторских прав на все сочинения Франсиса Пуленка.

«Публика будет иметь возможность увидеть спектакль только пять раз. Спектакли состоятся в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества 5, 6, 25 июня, а также 8 и 15 июля. После этого мы будем обязаны вернуть все оркестровые голоса - без права копирования», - отметил В.МЕЛЕНЧУКОВ.

По его словам, у театра имеется устная договоренность с компанией Alphonse Leduk еще на 10 спектаклей, но об этом более подробно станет известно после того, как будут подведены итоги по опере «Перси Тиресия» в Украине.

«Мы закладываем в театре демографическую бомбу. Событие неординарное, ведь украинская оперная сцена редко решается на нерепертуарные эксперименты со зрителями и труппой. Девиз «Рожайте детей» и гендерные вопросы рассматриваются в опере сквозь призму абсурдных и комических ситуаций. Все это не утратило актуальности и теперь - через 70 лет после написания этого известного в мире и почти не известного на постсоветском пространстве сочинения», - отметили организаторы.

Автор идеи сценического воплощения сюрреалистичной комической оперы Ф.Пуленка - оперный режиссер, известный эстрадный исполнитель Дмитрий ТОДОРЮК (ВИА «Авиатор» – УНИАН) подчеркнул, что украинские зрители увидят смелый творческий эксперимент. Главными особенностями спектакля «Перси Тиресия» он как режиссер-постановщик назвал запутанную комичную историю, редко исполняемую в Украине первоклассную музыку Ф.Пуленка, постановку на французском и профессиональный молодой состав исполнителей. (Д.ТОДОРЮК в прошлом году закончил режиссуру в Национальной музыкальной академии им. П.Чайковского - УНИАН.)

Он сообщил, что в постановке задействованы технические средства – дым-машины и летательный аппарат для подъема артистки вверх, чтобы она имела возможность некоторое время парить над сценой.

«Надеюсь, это будет экшн в опере. Если этого не будет - опера потеряет своего зрителя. Обычно в опере все заковано в музыкальный материал. Мы будем тестировать зрителя на введение новых технологий в опере. В этой опере главный призыв – «Давайте делать детей!», как по мне, актуальнейшая на сегодня проблема», - сказал Д.ТОДОРЮК.

В свою очередь, В.МЕЛЕНЧУКОВ добавил, что опера будет поставлена на языке оригинала - на французском.

«Мы сделали такой выбор, потому что наши молодые актеры из-за недостатка партий на языке оригинала не имеют возможности выезжать за границу. Опера очень известна в Европе, и мы даем своим актерам своего рода аванс, чтобы у них появилась возможность играть на тех сценах», - отметил В.МЕЛЕНЧУКОВ.

«Французскому языку наших актеров учит лично господин Мишель МАКСИМОВИЧ. Он работает с ними над каждым словом, над каждой буквой. Этой постановкой мы заявляем себя уже как европейский театр. У нас все актеры двигаются, хор - танцует. Пластика актеров на сцене занимает важное место. Первые попытки в пластике сочетать пение мы предприняли 7 лет назад. Тогда у нас спросили: «Вы танцующий хор, или поющий театр?». Я считаю, это уже европейский уровень», - отметила хормейстер-постановщик «Перси Тиресия» Анжела МАСЛЕННИКОВА.

В свою очередь, атташе по вопросам сотрудничества в сфере французского языка М.МАКСИМОВИЧ добавил, что, как правило, оперные театры выбирают известные французские постановки – «Фауст», «Кармен». Но наиболее интересным вариантом постановок он считает малоизвестные в Украине оперы.

«Выбор Киевского муниципального академического театра оперы и балета будет иметь воспитательные цели для украинской публики, чтобы она понимала, что есть и другие произведения, которые тоже интересны», - заключил М.МАКСИМОВИЧ.

Справка УНИАН. Опера «Перси Тиресия» по одноименной пьесе Гийома Аполлинера (1903 год), Ф.Пуленк написал в 1944 году. Это запутанная история любви между женой, которая избавляется от своей груди (аллегория – уходит от миссии быть женщиной), и мужчиной, который рождает за один день 40 049 детей.

Женщина (в пьесе – Тереза) выбирает «легкий путь»: отказавшись от своей женской миссии, расставшись с грудью – символом материнства, она, обрекая себя на одиночество, уходит в бизнес и политику, считая, что вовлекается в решение глобальных задач.

В это время мужчина (муж Терезы, у него нет имени), отказываясь от своего мужского предназначения, также обрекая себя на жизнь без пары, принимает на себя женскую миссию для того, чтобы выполнить самое главное предназначение людей на земле - передать подарок жизни третьему человечку – ребенку.

Но и мужчины, которые полностью отдали себя чему-то конкретному (работе, творчеству, науке и пр., а не предназначению человека), тоже перестают «звучать» и становятся «неинтересными». После такого общения со своим внутренним Я, герои приходят к выводу, что их жизнь не наполнена смыслом друг без друга.