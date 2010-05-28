Президент Всемирного конгресса азербайджанцев доволен условиями проживания азербайджанцев в Украине

Киев. 28 мая. УНИАН. Почетный президент Всемирного конгресса азербайджанцев Голам-Реза САБРИ-ТЕБРИЗИ доволен условиями проживания азербайджанцев в Украине.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

В свою очередь, глава правления Всеукраинской общественной организации «Народна Рада» Надежда ЛУКАШЕВИЧ отметила, что ее организация ранее подписала меморандум о сотрудничестве с представительством Всемирного конгресса азербайджанцев в Украине.

По ее словам, «Народна Рада» работает над защитой каждого человека, каждого представителя всех национальных меньшинств, проживающих в Украине. «Наша цель – это защита гражданского общества в Украине», – сказала Н.ЛУКАШЕВИЧ. Она отметила, что украинцы делают все, чтобы представители более 150 народов, проживающие в Украине, чувствовали себя в нашей стране как дома.

По словам Г.-Р.САБРИ-ТЕБРИЗИ, он впервые находится в Украине, и в Харькове принимал участие в праздничных мероприятиях по случаю 92-летия независимости Азербайджанской Республики. Он сказал, что Всемирный конгресс азербайджанцев является негосударственной организацией, которая поддерживает отношения со всеми странами, в которых проходят демократические процессы. «Наша цель – тесное сотрудничество со всеми азербайджанцами, проживающими за пределами родины», – сказал Г.-Р.САБРИ-ТЕБРИЗИ.

Он отметил, что в Украине проживает около 500 тысяч азербайджанцев и в Харькове было очень приятно иметь возможность пообщаться с соотечественниками. Как сказал почетный президент Всемирного конгресса азербайджанцев, он был очень рад узнать, что в Украине работает около 10 школ с азербайджанским языком обучения. «Я очень был рад этому, и мне хочется, чтобы в других странах к азербайджанцам относились так же, как в Украине», – сказал Г.-Р.САБРИ-ТЕБРИЗИ.