Бахтеева поддерживает инициативу об отставке Мытника с должности министра здравоохранения

Киев. 28 мая. УНИАН. Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА поддерживает инициативу об отставке Зиновия МЫТНИКА с должности министра здравоохранения.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, она утвердительно ответила на вопрос, будет ли голосовать за принятие зарегистрированного в ВР проекта постановления об увольнении З.МЫТНИКА с этой должности. “Я буду голосовать за этот проект постановления”, – сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она отметила, что есть информация Контрольно-ревизионного управления, Счетной палаты, которая “выглядит крайне неприлично”.

Как сообщалось, в середине мая народные депутаты Евгений ДОБРЯК и Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО (оба – фракция БЮТ) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении министра здравоохранения З.МФТНИКА. Как написала газета “Коммерсант”, поводом для этого стали результаты проверки Главным контрольно-ревизионным управлением финансово-хозяйственной деятельности Минздрава в период с 1 января 2008 года по 18 ноября 2009 года, которая завершилась в начале мая 2010 года.

В пояснительной записке к документу депутаты отметили, что в то время закупка лекарственных средств, лечебно-диагностического оборудования и изделий медицинского назначения осуществлялась исключительно через посредников. Это привело к неэффективному использованию 51,2 млн. грн. В частности, по данным ГлавКРУ, одна коммерческая организация поставила Минздраву лекарственные средства, приобретенные у британской и украинской компаний, заработав на разнице в ценах в целом 9,5 млн. грн. Кроме того, на 854 тыс. грн. были завышены цены на онкологические препараты производства Индии и Франции, закупленные Министерством здравоохранения у другой коммерческой структуры. "При поставке 20 препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства неадекватные действия Минздрава позволили посредникам получить за счет народных средств прибыль в размере 8,7 млн. грн.", – отмечается в пояснительной записке.

Е.ДОБРЯК и Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО напомнили, что с января 2008 по ноябрь 2009 года деятельность тендерного комитета Минздрава координировал именно З.МЫТНИК, который занимал тогда должность заместителя министра здравоохранения.

В то же время, в Минздраве уверены, что З.МЫТНИК не виновен в злоупотреблениях. "Согласно действующему законодательству о госзакупках, министерство может проводить тендер только среди компаний, которые зарегистрировали в Украине коммерческие представительства. Для иностранных производителей регистрироваться дорого и невыгодно, поэтому приходится иметь дело с посредниками", – объяснил председатель комиссии по реформированию здравоохранения общественного совета при Минздраве Андрей ГУК. По его словам, при проведении тендеров в указанный период Минздрав выбирал самые выгодные предложения. "Если в этой сфере и существовал сговор, то это был сговор компаний", – считает А.ГУК.