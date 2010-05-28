В Киеве презентовано дополненное издание книги Хамитова "Одиночество женское и мужское"

Киев. 28 мая. УНИАН. Сегодня в агентстве УНИАН состоялась презентация дополненного и переработанного издания книги доктора философских наук, президента Ассоциации философского искусства, писателя Назипа ХАМИТОВА "Одиночество женское и мужское".

По словам автора книги, в новом - пятом по счету издании – анализируются проблемы "абсолютного холостяка", обсуждаются вопросы сексуального и эротического одиночества, одиночества успешной женщины, "странной матери", террориста, покинутых родителей, рассматриваются проблемы внутреннего одиночества, одиночества в толпе, в семье, в семье, на работе, а также появилась новая глава, в которой дается объяснение тому, что такое "навязанное одиночество" (как и почему родители программируют своих детей на одиночество).

Как отметил Н.ХАМИТОВ, свою книгу он символически разделил на главы, символизирующие этапы человеческой жизни: утро, день, вечер, закат, ночь и новый день. Он убежден, что не только определенные жизненные ситуации могут обречь человека на одиночество, но род его занятий также в немалой степени и в силу ряда причин провоцирует и способствует этому.

В этот ряд, в частности, Н.ХАМИТОВ поставил профессии журналиста, политика, геолога, моряка. "Чем больше власти у человека, тем больше у него одиночества, тем больше стена, которая отделяет его от других людей", - сказал он.

При этом автор книги подчеркнул, что, тем не менее, род занятий не играет фатальной роли в том, быть человеку в одиночестве или нет, потому что многое зависит от того, насколько каждый из нас ярок, развит как личность и т.д.

"В книге не только описывается некая ситуация, но и дается вектор выхода из нее", - отметил Н.ХАМИТОВ.