«Укрсоцбанк» и Visa объявили результаты VІI Всеукраинской студенческой олимпиады на приз UniCredit Group

В Киеве состоялся финал VІI Всеукраинской студенческой олимпиады на приз UniCredit Group, организованной «Укрсоцбанком» при поддержке компании Visa. - В олимпиаде приняли участие 940 студентов из 62 высших учебных заведений Украины. - Тимофей Пирогов, студент Одесского государственного экономического университета, стал - победителем VІI Всеукраинской студенческой олимпиады на приз UniCredit Group и обладателем специального приза Visa – нетбука ASUS Eee PC 1001P. - Федор Дерментли, студент Донецкого национального университета, был отмечен представителями розничного бизнеса «Укрсоцбанка» – членами жюри, – за лучшую презентацию. 26 мая в Киеве состоялся финал VІI Всеукраинской студенческой олимпиады на приз UniCredit Group, организованной «Укрсоцбанком» при поддержке компании Visa. Основной целью мероприятия является помощь талантливой студенческой молодежи в выявлении и развитии своих способностей и создание благоприятных условий для профессиональной реализации.

В этом году в олимпиаде приняли участие 940 студентов из 62 высших учебных заведений Украины. В ходе онлайн-тестирования, проходившего по месту расположения высших учебных заведений, студенты ответили на 80 вопросов по темам «банковское дело», «банковское право», «менеджмент», «экономическая теория» и международная финансовая терминология.

Все участники первого тура получили памятные подарки от «Укрсоцбанка», UniCredit Group и компании Visa. 15 студентов, которые продемонстрировали в первом туре Олимпиады наивысший уровень знаний в банковском деле, были приглашены в Киев для участия в финальном туре олимпиады, который состоялся 22 мая 2010 г.

Согласно правилам олимпиады, участники финала представили на рассмотрение жюри презентацию на одну из пяти предложенных тем, а также попробовали себя в роли оператора контакт-центра банка.

Все финалисты олимпиады были награждены золотыми слитками и платежными картами «Укрсоцбанка», а также сертификатами победителя первого тура и получили право на прохождение практики в банках UniCredit Group в Украине.

Призерами VІI Всеукраинской студенческой олимпиады стали: Пирогов Тимофей Сергеевич , студент Одесского государственного экономического университета – 1 место;

Богма Сергей Дмитриевич, студент Украинской академии банковского дела Национального банка Украины (г. Сумы) – 2 место;

Журбенко Валентина Александровна, студентка Донецкого национального университета – 3 место. Ребятам были вручены денежные премии: І место - 6000 грн., ІІ место - 4000 грн., ІІІ место - 2000 грн.

Следует отметить, что все финалисты продемонстрировали высокий уровень знаний и умений. Во многих из них представители Центра розничного бизнеса «Укрсоцбанка» уже сейчас увидели успешных банкиров, поэтому рекомендовали их Департаменту персонала банка для проведения собеседований. Среди всех участников олимпиады представителями розничного бизнеса банка особо был отмечен Федор Дерментли, студент Донецкого национального университета. Федор продемонстрировал нестандартное видение бизнеса и нешаблонное мышление, которое нашло свое отражение в презентации участника, а также высокий уровень знаний.

Обладателем специального приза нетбука ASUS Eee PC 1001P от партнера олимпиады – международной платежной системы Visa - стал Тимофей Пирогов, студент Одесского государственного экономического университета. Тимофей представил наиболее интересный и полный доклад на тему «Преимущества безналичных платежей для экономики Украины», продемонстрировав высокий уровень знаний в сфере безналичных платежей и понимания карточного бизнеса банков.

Уровень профессиональной подготовки и знаний участников финала оценивало жюри, в состав которого вошли: Георги Заманов, директор по рискам, член правления АКБ «Укрсоцбанк»;

Елена Полякова, менеджер по развитию бизнеса представительства Visa в Украине;

Анна Кузнецова, директор Управления по персоналу UniCredit Bank;

Анна Слюсаренко, начальник Департамента поддержки бизнеса Центра розничного бизнеса Укрсоцбанка;

Марина Мурадова, начальник Управления работы с персоналом Департамента персонала АКБ «Укрсоцбанк»;

Дмитрий Коваленко, начальник Управления массового рынка Департамента развития сегментов и продуктов Центра розничного бизнеса Укрсоцбанка;

Евгений Павлюк, начальник Департамента стратегических рисков Блока управления рисками Укрсоцбанка.

«Проведение Всеукраинской студенческой олимпиады стало доброй традицией «Укрсоцбанка». После вхождения банка в авторитетную международную UniCredit Group Олимпиада проводится на приз Группы, — рассказывает начальник Департамента персонала Укрсоцбанка Стефано Мантовани. — В нынешнем году в качестве партнера по проведению Олимпиады к нам присоединилась компания Visa. Вот уже седьмой год подряд лучшие студенты высших экономических учебных заведений Украины получают награды от АКБ «Укрсоцбанк» и право трудоустройства в системе нашего банка. Основная идея мероприятия все эти годы остается неизменной - содействие талантливой студенческой молодежи в выявлении и развитии ее способностей, создание благоприятных условий для профессиональной реализации в банковской сфере. Мы стремимся привлечь на работу талантливую студенческую молодежь и повлиять на уровень и качество образования банкиров в нашей стране. В результате более 100 участников Олимпиад за все годы ее проведения работают в структуре АКБ «Укрсоцбанк», в том числе на руководящих должностях».

«Мы в Visa верим, что основным финансовым инструментом является не карта, не другой банковский продукт, а знания. Именно поэтому уже более 10 лет Visa по всему миру развивает программы по повышению грамотности населения. В этом отношении очень важно поддержать талантливую молодежь, которая уже завтра придет работать в банковскую сферу — их знания, умения и профессионализм образуют прочный фундамент дальнейшего успешного развития банковской системы Украины, - отметила Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. - Всеукраинская студенческая Олимпиада на приз UniCredit Group, проводимая «Укрсоцбанком» на регулярной основе, является важной социальной инициативой и примером системных инвестиций в финансовое образование населения Украины. Уверенна, что данная программа станет важным этапом на пути профессионального становления молодых специалистов».

«Укрсоцбанк» и компания Visa еще раз поздравляют участников и победителей VІI Всеукраинской студенческой олимпиады и желают дальнейших успехов в учебе и профессионального роста.

* * * АКБ «Укрсоцбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Персонал банка насчитывает свыше 9 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2010:

кредитный портфель - 40,545 млрд. грн.

чистые активы - 43,410 млрд. грн.

объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах - 4,671 млрд. грн.

объем средств физических лиц - 7,669 млрд. грн. капитал - 6,028 млрд. грн.

чистая прибыль банка - 127 млн. грн.

23 января 2008 UniCredit Group завершила покупку 94,2% общего выпущенного акционерного капитала Укрсоцбанка у группы инвесторов, которых представляла международная инвестиционная консалтинговая компания EastOne (продавец со стороны акционеров) через Bank Austria, который входит в Группу и является ответственным за коммерческую банковскую деятельность в странах Центральной и Восточной Европы.

Более подробная информация доступна по адресу: http://www.usb.com.ua/

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

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