Киев. 28 мая. УНИАН. Участники фармацевтического рынка Украины создали ассоциацию “Партнерство и доверие”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ассоциации Валерий КИДОНЬ.

По его словам, участники фармацевтического рынка Украины разных уровней – дистрибьюторы и аптеки – решили объединиться с целью создания площадки для последующей современной и цивилизованной работы в области здравоохранения.

В.КИДОНЬ отметил, что ассоциация “Партнерство и доверие” будет работать на повышение качества предоставления медицинских услуг пациентам как со стороны фармацевтической отрасли, производителей, оптовых и дистрибьюторских компаний и аптек, так и со стороны медицинских работников – врачей и среднего и младшего медицинского персонала.

В.КИДОНЬ подчеркнул, что главной идеей сотрудничества участников этого объединения является обеспечение повышения качества предоставления медицинских услуг в лечебно-профилактических заведениях, а также применения лекарственных средств безопасным путем разработки и внедрения в деятельность фармацевтических компаний внутриотраслевых стандартов качества, которые базируются на международно-признанных надлежащих практиках.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА отметила, что в Украине есть ряд проблем, которые до сих пор не позволяли наладить систему обеспечения населения качественными лекарствами. Среди них она назвала высокий уровень фальсифицированных лекарств на украинском рынке.

По данным Т.БАХТЕЕВОЙ, доля поддельных лекарственных средств в Украине достигает 5-8% общего объема, что составляет около 250 млн. долларов.

По ее словам, в Украине до сих пор нет лабораторного комплекса, который мог бы полностью идентифицировать лекарственное средство. Она объяснила, что таким образом граждане после проверки не могут получить ответ, что это за лекарство, поскольку нет современного лабораторного оборудования.

Также депутат отметила, что, невзирая на то, что в Украине лидирует смертность от болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических болезней, в первую двадцатку продаж в 2009 году попали лекарства другой направленности: “Эссенциале Форте”, “Мезим”, “Милдронат”, “Анаферон”, “Линекс”, “Арбидол”, “Фестал” и другие. По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ, это свидетельствует о том, что украинцы выбирают препараты под влиянием рекламы и отдают предпочтение самолечению вместо квалифицированной медицинской помощи. Исходя из этого, депутат заявила, что необходимо полностью запретить рекламу лекарственных средств. Она добавила, что профильный парламентский комитет уже готовит такой законопроект.