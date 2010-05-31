«БТА Банк» кредитует развитие бизнеса

В сложившихся условиях большинство финансовых учреждений переоценили тенденции своей деятельности, определив кредитование как неприоритетное. Тем не менее, «БТА Банк» – в числе немногих банков, которые продолжают работать в этом направлении.

Так, согласно бюджету Банка на 2010 год, приоритетными сферами деятельности, которые готов кредитовать «БТА Банк», являются пищевая промышленность и торговля. Также получить кредит в «БТА Банке» могут предприятия, которые, по актуальным рейтингам специализированных изданий, занимают позиции в ТОП-10 по своей отрасли.

На текущий момент в «БТА Банке» не работают стандартизованные кредитные продукты, главная особенность действующих кредитных программ ПАО «БТА Банк» для юридических лиц – индивидуальный подход к целям, потребностям и пожеланиям каждого клиента.

Для корпоративных клиентов «БТА Банк» готов предоставлять кредиты в размере от 1 млн. дол. США.

Валюта кредита – гривня, а также доллар США (для предприятий, которые получают выручку в иностранной валюте, достаточную для погашения кредита).

Основным обеспечением кредита в «БТА Банка» является недвижимость, а также денежные средства на депозите. Дополнительным обеспечением могут выступать: оборудование, транспортные средства, товары, имущественные права на выручку от реализации товара или на его поставку.

Кроме этого, учитывая специфику украинского рынка, «БТА Банк» предлагает своим клиентам «Валютно-индексированный кредит». Условия этого продукта просты: кредит выдается в гривне, при этом, в случае падения официального курса гривни к доллару США, установленного НБУ в день оплаты платежа по кредиту, в сравнении с курсом НБУ в день получения кредита, заёмщик оплачивает комиссию - которая рассчитывается как сумма платежа по кредиту, скорректированная на индекс изменения курса. Главная особенность этого продукта в том, что процентная ставка по нему получается ниже, нежели по обычному гривневому кредиту.