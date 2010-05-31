«Наша Марка» признана Народной водкой

На Первом национальном дегустационном конкурсе напитков «BEST DRINK 2010» победу одержала водка «Наша Марка». Эксперты связывают успех с использованием в современном производстве технологий и рецептур знаменитых на весь мир экспортных водок советского времени.

Подведены итоги Первого национального дегустационного конкурса напитков «BEST DRINK 2010». В этом году в конкурсе приняло участие более 80 образцов продукции от 29 компаний из Украины, России, Словакии, Италии и Южной Кореи.

Ведущие эксперты-дегустаторы с большим опытом работы, представители Госпотребстандарта и Министерства охраны здоровья Украины, технологи предприятий, сомелье, а также независимые наблюдатели и средства массовой информации, определяли лучшие напитки. Высококвалифицированное жюри оценивало органолептические показатели напитков методом «закрытой дегустации», учитывая прозрачность продукта, цвет, аромат, согласно 100-бальной системы, принятой на европейских международных дегустационных конкурсах.

В условиях жесткой конкуренции, в категории «водки и водки особые», первое место в номинации «Народна горілка» завоевала ТМ «Наша Марка». По мнению экспертов, успех «Нашей Марки» объясняется тем, что производитель вернулся к классической технологии производства водки. Ведь не секрет, что жесткие нормативы и ГОСТы применяемые к пищевым продуктам в 80-х годах во многом превосходят существующие. Тем более к тем немногим продуктам, которые шли на экспорт.

Водки «Наша Марка» произведены на основе рецептур, по которым в 80-е годы Советский Союз экспортировал водку в страны Западной Европы и США. Это были водки высочайшего качества! «Наша Марка» возродила рецептуры и процесс производства легендарных экспортных водок 80-х. Отход от тех стандартов только один, но он в лучшую сторону – использование спирта наивысшей очистки «Люкс» который был недоступен в то время. Во всем остальном – это те самые водки, на которые равнялся весь мир!