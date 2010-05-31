На Киевском международном фестивале рекламы компания «УКРНЕТ» выступила с докладом «Национальный интернет-портал UKR.NET атакует Google» и заявила о своих планах победить Google в Украине в качестве стартовой страницы.

Предваряя вопросы аудитории по поводу амбициозности планов, директор бренд-консалтинговой компании "Следопыт" Вадим Пустотин пояснил причины выбора такой стратегии: «Мы решили, что стратегически правильной будет не прямая борьба с другими порталами за аудиторию, а изменение привычек украинских пользователей Интернет, которые сегодня тормозят расширение числа пользователей порталов в целом».

Более детально о планах национального интернет-портала UKR.NET на 2010 год рассказала руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании «УКРНЕТ» Ирина Семенченко. «Наша цель - существенно увеличить долю интернет-пользователей, которые установили в своих браузерах портал UKR.NET стартовой страницей. Важно убедить аудиторию в удобстве использования портала в качестве стартовой страницы по сравнению с поисковиками, мотивируя рациональными преимуществами».

По результатам исследований пользователь, у которого стартовой установлен поисковик, вынужден каждый раз заново искать информацию, которую обычно получает ежедневно: новости, погоду, ссылки на любимые сайты. UKR.NET уже собрал на одной странице сервисы, которые являются оптимальным набором для каждодневного использования многими украинскими пользователями Интернет. Это уникальный сервис новостей, почта, каталог тщательно проверенных Интернет-магазинов, ссылки на самые популярные из востребованных аудиторией сайтов, персональный сервис закладок. Такой набор покрывает основные потребности очень многих украинских Интернет-пользователей.

Уже сейчас можно прогнозировать, что это будет беспрецедентное событие для всего Uaнета, когда украинский Интернет-бренд вступает в борьбу с международным брендом Google за право стать стартовой страницей № 1 в Украине.

Компания «УКРНЕТ» - производитель самых популярных сервисов для украинской Интернет-аудитории.

Это национальный интернет-портал UKR.NET, лента новостей из нескольких сотен источников со всей Украины, погода в сотрудничестве с Укргидрометцентром МЧС Украины, МАРКЕТ с двумястами тщательно отобранными Интернет-магазинами, сервис закладок, электронная почта FREEMAIL, виртуальная флешка e-Disk, сайт трудоустройства JOB.ukr.net, городской справочник CITY.ukr.net, киноафиша KINO.ukr.net, телегид TV.ukr.net, гороскопы ОРАКУЛ, сайт знакомств ОнОна и видеохостинг PLAY.ukr.net.

Только главную страницу портала UKR.NET ежедневно (в рабочие дни) посещает более 650 тысяч украинских Интернет-пользователей. Аудитория всех сервисов компании «УКРНЕТ» уже достигла миллиона посетителей в день.