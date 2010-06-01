Киев. 1 июня. УНИАН. 5-6 июня в “Парке Киевская Русь” под Киевом состоится праздник народных традиций и обрядов День Ярила.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор проекта “Парк Киевская Русь”, президент благотворительной организации “Славянский фонд” Владимир ЯНЧЕНКО.

Он напомнил, что ІІІ Международный фестиваль “Парк Киевская Русь” начался в конце апреля, а закончится в середине октября этого года. Таким образом, по словам В.ЯНЧЕНКО, “Парк Киевская Русь” претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса как самый продолжительный фестиваль.

Автор проекта отметил, что целью проведения фестиваля является популяризация старинных народных традиций и обрядов, демонстрация разнообразия и богатства нашей культуры. В.ЯНЧЕНКО сказал, что одной из таких традиций является празднование Дня Ярила, который в славянской мифологии является богом Солнца и плодородия.

“Во время праздника мы погрузимся в старообрядные традиции наших предков, которые доныне живут в нас”, – сказал организатор фестиваля.

Преподаватель детского лагеря “Казацкая крепость” Наталия ПРИСТУП рассказала, что в программе праздника будут театрализованная постановка “Рождение Ярила”, прыжки через костер, танец “Встреча Зимы с Весной”, выступления школы боевых искусств “Большая степь”, хороводы с гостями праздника. Организаторы обещают, что праздник будет особенно насыщен танцами и песнями. “Изюминой” фестиваля будут выступления певицы Мечиславы ГОЙ. Она заверяет, что владеет даром живопения, которое имеет целебные свойства и положительно влияет на тело и душу всех слушателей. Своим необычным вокалом певица будет сопровождать самые яркие обряды праздника.

Как сообщал УНИАН, “Парк Киевская Русь” является центром культуры и истории, который создается в селе Копачев Обуховского района Киевской области. Главная цель – воссоздание в масштабе 1:1 Детинца Киева V-XIII ст. с максимальной исторической достоверностью и атмосферой Киевской Руси. Общая площадь парка – 50 га. Территория Детинца – 10 га.

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно за 45 минут. В выходные дни с 9.00 в направлении “Парка Киевская Русь” курсируют автобусы от станции метро «Выдубичи» (остановка - дорога по направлению к Обухову перед железнодорожным мостом). Интервал движения - 30 минут. Цена проезда - 20 грн. Стоимость билета в фестивальный день - 80 грн., детский билет стоит 50 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.