Представительство ЕС в Украине и компания «Артхаус Трафик» представляют:

Уважаемые журналисты!

Напоминаем вам, что завтра, 2 июня, в 12.00 в кинотеатре «Киев» (ул. Красноармейская, 19) состоится пресс-конференция, посвященная «Фестивалю европейского кино». После пресс-конференции, в 12:40, состоится кофи-брейк с организаторами фестиваля, где также будет открыта аккредитация на торжественное открытие «Фестиваля европейского кино» (10 июня, кинотеатр «Киев»).

После кофи-брейка, в 13:00, - пресс-показ фильма-открытия фестиваля «Камино» режиссера Хавьера Фессера (Испания). «Камино» - один из хедлайнеров «Фестиваля европейского кино». Сюжет картины основан на реальной истории жизни девочки Алексии Гонсалес-Баррос. После премьеры фильма между семьей девочки и создателями фильма произошел конфликт. Семья девочки полностью отвергла ленту. В данный момент идет процесс канонизации Алексии.

Чтобы аккредитоваться на пресс-конференцию и пресс-показ, отправляйте свои заявки на адрес press@arthousetraffic.com. Аккредитованные журналисты будут обеспечены необходимыми пресс-материалами.

Почетные гости и спикеры пресс-конференции:

глава Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануел Пинту Тейшейра,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в Украине Луис Гомес де Аранда и Вийен и другие.

Ведущий пресс-конференции – секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

«С радостью приветствую вас на открытии второго «Фестиваля европейского кино» в Украине! В прошлом году была начата эта замечательная инициатива, которая интегрировала шестой вид искусства - кинематограф, в идею лозунга Европейского Союза «Единство в разнообразии». Кино может захватывать и шокировать, делать людей счастливыми, учить, вдохновлять. Кино может изменить мировоззрение и побудить действовать иначе. Кроме этого, кино может наиболее полно передать традиции народа его историю и современность», - отмечает Жозе Мануел Пинту Тейшейра.

«Фестиваль Европейского кино в Украине » проходит в рамках «Дней Европы в Украине».

Организатор фестиваля: Представительство Европейского Союза в Украине при поддержке посольств стран-членов и кандидатов на членство в ЕС.

Медиа-партнеры: «5 канал», «Топ 10», «Український тиждень», «Европа плюс», «Корреспондент.нет», «kino-teatr.ua».